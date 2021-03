Hannover

Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg spricht im NP-Interview über die Lockerungen im Bildungsbereich und darüber, was die Landesregierung versäumt hat.

Frau Hamburg, Kanzlerin Merkel äußerte sich am Mittwoch nur zurückhaltend zum Thema Bildung. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, Schulen und Kitas seien bei den Beratungen vergessen worden…

Dass Familien und Kinder nicht zum Thema werden, ist symptomatisch für die Prioritätensetzung bei den Bund-Länder-Gesprächen. Auch wenn Bildung in der Hand der Länder liegt, ist es bedauerlich, dass Bund und Länder nicht in der Lage sind, ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Es wird sich negativ auf die Akzeptanz auswirken, wenn jedes Land einen Alleingang vornimmt.

Niedersachsen hat seinen Alleingang schon präsentiert. Hätte es den nicht vor der Bund-Länder-Schalte gegenüber Lehrkräften, Eltern und Kindern kommunizieren können? Immerhin gelten erste Änderungen bereits ab Montag.

Angesichts dessen, dass Bildung bei der Bund-Länder-Schalte kein Thema war, ist es nahezu absurd, dass der niedersächsische Weg nicht schon längst besser vorbereitet wurde. Allerdings bleibt auch fraglich, wie die Öffnungen jetzt gelingen können, wenn noch keine Schnelltests vorrätig sind.

Wie sicher kann es sein, Schülerinnen und Schüler ohne Schnelltests in den Unterricht zu schicken?

Im Grundsatz ist es richtig, im Szenario B mit Wechselunterricht zu starten. Die Landesregierung hat es aber verpasst, ein kommunales Investitionsprogramm auf den Weg zu bringen. So hätten bauliche Veränderung vorgenommen und Lüftungsanlagen installiert werden können. Auch die jetzt beschafften FFP2-Masken hätten die Lehrkräfte schon viel früher benötigt. Es ist keine Panikmache, festzustellen, dass es der Landesregierung nicht gelungen ist, den Lockdown zu nutzen, um Schulen sicherer zu machen.

Das Land lockert nicht nur bei den Schulen – Bund und Länder haben sich auf einen generellen Stufenplan verständigt. Reichen die Vorbereitungen des Landes dafür aus?

Es ist fatal, dass die Landesregierung keine Perspektiven für ein Leben mit dem Virus liefert. Zudem wurden nicht die richtigen Begleitmaßnahmen getroffen. Während andere Länder bereits mit Teststrategien arbeiten, hat Niedersachsens Landesregierung erst in dieser Woche angefangen, Selbsttests zu bestellen.

Schon vor einem Jahr wurde darüber diskutiert, ob flächendeckende Tests nicht mehr Aufschluss über das tatsächliche Infektionsgeschehen geben. Hat das Land in zwölf Monaten Pandemie also nichts gelernt?

Die rot-schwarze Landesregierung hat es nicht geschafft, aus dem Erstarrtsein herauszutreten. Das zeigt sich auch an der bis heute fehlenden Schnelltest-Strategie. Menschen würden den Lockdown viel besser ertragen, wenn sie wüssten, dass sie nach seiner Beendigung in eine Zukunft gehen, in der ein Leben mit dem Virus möglich ist. Das gilt für die Wirtschaft genauso wie für alle anderen Bereiche. Doch außer Perspektivlosigkeit ist nichts zu erkennen. Das wird sich nach dem Lockdown rächen.

Von Mandy Sarti