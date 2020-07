Hannover

Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. Um die Folgen der Krise weiter einzudämmen, will die rot-schwarze Landesregierung 8,4 Milliarden Euro in die Bewältigung investieren. Allein die Hälfte des Geldes wird benötigt, um die Steuerausfälle zu kompensieren. Doch die Oppositionsfraktionen üben massive Kritik an den Plänen von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) und seinem Kabinett. Anders als noch bei dem ersten Nachtragshaushalt, der rund 4,4 Milliarden Euro umfasste, lässt sich das Krisenpaket deswegen nur mit den Stimmen von SPD und CDU durchsetzen.

Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) zeigte sich am Mittwoch im Landtag überzeugt: „Schneller und wirksamer als diese Landesregierung kann man nicht handeln.“ Der Nachtragshaushalt diene dazu, Strukturen zu erhalten und Fortschritt zu sichern. Man bereite sich zudem auf weitere Corona-Ausbrüche vor. Das Krisenpaket sei notwendig, um der Wirtschaft wieder zu Aufschwung zu verleihen und Arbeitsplätze zu sichern. Für den Sektor sieht der Nachtragshaushalt immerhin 1,9 Milliarden Euro vor. Daneben sollen auch die Kommunen (1,1 Milliarden Euro) und das Gesundheitssystem (600 Millionen Euro) finanziell gestärkt werden.

Doch der Plan der Landesregierung funktioniert nicht ohne Neuverschuldung. Insgesamt müssen 8,8 Milliarden Euro neue Kredite aufgenommen werden. Finanzminister Reinhold Hilbers betonte, dass nur so die „Herausforderungen der Krise“ bewältigt werden können.

Opposition kritisiert Krisenpaket der Landesregierung

Doch dort setzt auch die Kritik der Oppositionsfraktionen an. Die Grünen sehen trotz der hohen Verschuldung zu wenig konjunkturelle Impulse und FDP und AfD kritisieren, dass überhaupt so hohe Kredite aufgenommen werden.

„Um die Konjunktur verlässlich anzukurbeln und das Ziel zu erreichen, dass wir in vier Jahren wieder Steuereinnahmen auf dem Vorjahresniveau haben, ist es entscheidend, jetzt als Staat langfristige und verlässliche Finanzierungszusagen zu tätigen“, fordert Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg und macht damit auch deutlich, dass sie die Ausgaben der Landesregierung als wenig nachhaltig empfindet. Deswegen spricht sie sich für die Errichtung einer niedersächsischen Fonds aus, der mache es möglich, dass die Kommunen in den kommenden Jahren auch Investitionsvorhaben umsetzen können. Außerdem kritisiert Julia Willie Hamburg, dass die Pflegeprämie nicht auf alle Fachkräfte ausgeweitet wurde und kein Geld für neue Lehrkräfte in die Hand genommen wurde.

FDP-Chef Stefan Birkner ist dagegen überzeugt: „Es ist zu wenig, allein auf die Wirtschaft zu hoffen.“ Der Liberale fordert deswegen eine striktere Haushaltspolitik. Die Landesregierung müsse ernsthafte Anstrengungen unternehmen, Einsparungen vorzunehmen. Die Pläne der Landesregierung 500 Millionen Euro auf Vorrat bei Seite zu legen, nannte er dabei eine „Unverschämtheit“. Dies diene allein dazu, künftige Projekte für den Wahlkampf sicherzustellen. „Sie verbraten das Geld der künftigen Steuerzahler“, sagt er mit Blick zur Regierungsbank.

Finanzminister verteidigt Rücklagen

Finanzminister Reinhold Hilbers hält derweil dagegen, dass es auch in Krisenzeiten wichtig sei, „einen Notgroschen in der Tasche zu haben“.

AfD-Fraktionschefin Dana Guth sieht sich hingegen in ihrer Annahme bestätigt, dass die Landesregierung lediglich versuche, die Löcher ihres eigenen Regierungshandelns zu stopfen. Für sie steht fest, dass das Kabinett von Stephan Weil selbst für die Corona-Schäden verantwortlich sei. Dabei beruft sie sich auf die sinkenden Infektionszahlen und vertritt die Auffassung, dass die Einschnitte der Landesregierung nicht mehr nötig seien.

Doch mit dieser Meinung steht die AfD-Chefin alleine da. Zumindest in einem Punkt sind sich die anderen Fraktionen einig: Die Pandemie sei noch nicht überwunden, man befinde sich noch immer inmitten der Krise.

Von Mandy Sarti