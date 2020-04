Landtag Hannover: Bei Sondersitzung geht es hoch her

Hannover

So viel Zeit muss sein: Alle sagen Danke. An die Bürger, „die aus eigener Einsicht heraus ihr Verhalten wesentlich verändert haben“, an Pfleger und Mediziner, an Polizisten und Lebensmittelverkäufer, an Lehrer und Erzieher, die Mütter, die Väter, die Senioren – in den Tagen der Corona-Krise gehört ein „Dankeschön“ einfach dazu. Doch gleich nach der Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) ist es vorbei mit den Höflichkeiten. Wenn ein Parlament endlich wieder zusammenkommt, dann muss es auch einen Schlagabtausch geben. Der hat vor allem die Farbe schwarz-grün.

„Enttäuschungen, Ängste und Neiddebatte“

Fraktionschefin Julia Willie Hamburg kritisiert den „toxischen“ Überbietungswettbewerb um Lockerungsmaßnahmen der Länder, „der auf der einen Seite zu Enttäuschungen, auf der anderen Seite zu Ängsten und nun zu einer Neiddebatte“ geführt hätte. Das Chaos bei der Maskenpflicht, der Fokus nur auf die Automobilwirtschaft und nicht auf die kreativen Köpfe des Innovationslandes Niedersachsen, nach den Ladenöffnungen „Großveranstaltungen auf der Georgstraße“ und die sträfliche Vernachlässigung der sozialen Fragen und der Familien – das alles haut die Grüne einem genervten Weil um die Ohren.

Toepffer macht den Verteidiger

Schützend und lautstark vor ihn beziehungsweise die Landesregierung stellt sich Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag. Im Gegensatz zu den Bürgern hätte die Opposition wohl den Ernst der Lage nicht begriffen, anders „lassen sich die nervösen Überbietungs- und Profilierungswettbewerbe Ihrer Fraktionen, die hier völlig fehl am Platz sind“, nicht erklären. Während er Hamburg vorwirft, „alte Forderungen im neuen Gewand zu präsentieren“, maßregelt er FDP-Fraktionschef Stefan Birkner für dessen „putzige Schnellschüsse“. Niemand könne ihm schlüssig erklären, „was Eigenkapitalzuschüsse für Unternehmen, Betriebe und Selbstständige sein sollen“.

Grundrechte außer Kraft gesetzt

Dabei hatte Birkner – wie auch AfD-Frau Dana Guth – vor allem gerügt, dass die Landesregierung die parlamentarischen Rechte missachte. Eine seuchenrechtliche Notverordnung sei nicht hinreichend legitimiert, es habe keine Debatte über Sinn und Zweck gegeben, „Grundrechte wurden mit dem Federstrich einer einzigen Ministerin außer Kraft gesetzt.“ Die Landesregierung solle in der Krise endlich selbst gestalten und nicht immer nur auf die anderen Bundesländer schauen.

Am Parlament vorbei entschieden

Erbost zeigten sich Grüne und FDP vor allem darüber, dass die Landesregierung parallel zur Aussprache im Landtag per Pressemitteilung bekannt gegeben habe, eine Dreier-Länderinitiative für Tourismus und Gastronomie zu starten (siehe Meldung). Dies sei auch wieder am Parlament vorbei gegangen.

Tatsächlich sprach Regierungschef Weil zuvor nur davon, „dass wahrscheinlich noch über bisher gewährte Mittel eine hinausgehende spezifische Unterstützung vonnöten“ sei, dies gelte etwa für den Tourismus. Sein Fokus lag eher auf möglichen Lockerungen und der gleichzeitigen Disziplin eines jeden Bürgers, um diese nicht wieder zurücknehmen zu müssen. „Machen wir uns keine Illusion: Womöglich steht uns jetzt sogar eine noch schwierigere Etappe bevor“, mahnte er. Es sei ein „dünnes Eis, über das wir derzeit gehen“. Jede Lockerung sei abhängig davon, „wie die Gesellschaft insgesamt darauf reagiert“.

