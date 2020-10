Hannover

Zum Beginn der Herbstferien Post vom Kultusminister – davon wurden am Freitag die niedersächsischen Grundschüler sowie die Abschluss- und Abiturklassen überrascht. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen schickte Grant Hendrik Tonne ( SPD) mit den beiden altersgerecht formulierten Briefen die Schülerinnen und Schüler mit mahnenden und zugleich aufmunternden Worten in die freie Zeit. Zugleich bereiten sich Schulen offenkundig darauf vor, dass es nach den Ferien möglicherweise keine Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht geben könnte.

Die jüngsten Jahrgänge bittet Tonne, „dass ihr auch weiterhin mithelft, dass das Corona-Virus sich nicht weiter ausbreiten kann“. Dazu gehöre auch, „dass euer Klassenraum auch im Herbst und Winter gründlich gelüftet werden muss.“ Allerdings müsse das Fenster nicht die ganze Zeit geöffnet bleiben: „Es reicht, wenn ihr nach 20 Minuten einmal ordentlich durchlüftet. Also: 20 Minuten Unterricht – 5 Minuten lüften – 20 Minuten Unterricht“. Tonnes Tipp gegen die Kälte: „Vielleicht zieht ihr euch eine Jacke oder einen warmen Pullover über, solange die Fenster offen sind.“

Tonne appelliert an das Verantwortungsbewusstsein

Bei den Älteren appelliert der Kultusminister ans Verantwortungsbewusstsein. Wie sich das Infektionsgeschehen entwickele „und ob so etwas wie ,Normalität’ in der Schule möglich ist“, hänge „unmittelbar vom Verhalten jedes Einzelnen ab. Wir alle tragen Verantwortung.“ Damit bewegt sich Tonne auf einer Linie mit dem Landesschülerrat, dessen Vorsitzender Florian Reetz in einem dpa-Interview vor Sorglosigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie warnt: „Derzeit gibt es das Phänomen einer neuen Gelassenheit“, so der 18-jährige Braunschweiger, „die Angst vor Corona geht immer weiter runter“. Diese Tendenz sei „super gefährlich“.

Tonne versichert überdies den Abschlussjahrgängen und Abiturienten, dass sie „durch Quarantänesituationen oder Schulschließungen“ keine Nachteile bei den Prüfungen erleiden würden: „Darauf können Sie sich verlassen!“

Zumindest in Hannover bereiten sich unterdessen Schulen offenbar schon darauf vor, dass es nach den Herbstferien zu ebenjenen „Quarantänesituationen oder Schulschließungen“ kommen könnte. In einer Grundschule in Groß-Buchholz etwa wurden die Kinder vorsorglich bereits in Gruppen aufgeteilt, zudem wurde ihnen eine Notfallpaket mit Hausaufgaben für den Quarantänefall mitgegeben. Solche Vorsichtsmaßnahmen gehen wohl auf die Initiative der Schulen zurück. Tonne hat sie jedenfalls nicht angeordnet, so ein Sprecher des Ministeriums: „Wir haben weder Material zur Verfügung gestellt noch die Maßgabe formuliert, dass die Schulen das sollen.“

Von Michael Lange und Mandy Sarti