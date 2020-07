Hannover

Das Schuljahr ist vorbei, doch wie geht es nach den Sommerferien weiter? Wie kann der Unterricht funktionieren, ohne dass wieder ganze Schulen geschlossen werden müssen? Immerhin gibt es noch immer keinen Impfstoff gegen das Coronavirus. Im großen NP-Interview erklärt der Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Details.

Wie waren die letzten 17 Wochen für Sie als Vater, mussten Sie gelegentlich den Ersatzlehrer spielen?

Ersatzlehrer war ich nicht. Aber natürlich habe ich, wenn auch meist nur an den Wochenenden, meinen Kindern bei ihren Aufgaben geholfen. Aber ich habe mir nicht mit meinen Kindern neue Kapitel des Lernens erschlossen – das kann auch nicht Aufgabe der Eltern sein.

War es denn wirklich die richtige Entscheidung, Schulen und Kitas zu schließen?

Bildungspolitisch können geschlossene Schulen und Kitas nie die richtige Entscheidung sein, aber zu dem Zeitpunkt war das alternativlos mit Blick auf Schutz von Gesundheit und Leben. Keiner kann zu Beginn einer solchen Situation sagen, man hat ein gefestigtes wissenschaftliches Fundament, sondern wir waren in der Situation, das sofort entscheiden zu müssen. Es war daher natürlich zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung mit ganz viele Unbekannten. Und das muss jedem klar sein.

Würden Sie wieder genauso entscheiden?

Ich glaube ja. Aber bei einer möglichen zweiten Welle der Pandemie wäre der komplette Lockdown von Kitas und Schulen mit dem Wissen, das wir in der Zwischenzeit erlangt haben, nicht das Mittel der Wahl. Es ginge um lokale Lösungen und insbesondere um die Quarantäne von eng eingrenzbaren Gruppen, Klassen oder auch Jahrgängen.

Bevor Kitas und Schulen schrittweise wieder geöffnet wurden, war die Skepsis sehr groß, da man einen Anstieg der Infektionen befürchtete. Hat sich das bewahrheitet?

Wir sind sehr gut gefahren mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Weder Kitas noch Schulen sind wie befürchtet zu einem Corona-Hotspot geworden. Und das ist, wenn man sich andere Länder wie etwa Israel ansieht, keine Selbstverständlichkeit. Unser vorsichtiger Weg war richtig.

Welche Lehre ziehen Sie aus der Corona-Krise?

Die erste Lehre ist, dass wir nun am Ende des Schul- und Kitajahres eine ganz genaue Bilanz ziehen: Was ist gut gelaufen und wo erkennt man Defizite? Damit wollen wir gewappnet sein, wenn wieder etwas Ähnliches passiert. Zweitens: Den Schulen bewusst Spielräume und Freiheiten an die Hand zu geben, da jede Schule eigene Bedingungen hat! Das kann auch dazu führen, dass Schulen unterschiedliche Wege gehen, aber das ist in Ordnung, weil man im Ergebnis immer noch eine Vergleichbarkeit hat.

„Nicht alle Kinder wurden in der Krise gleich gut erreicht“

Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Konnte jedem Kind – von der Krippe bis zur Oberstufe – dieses Recht in der Krise auch erfüllt werden?

Das Recht auf Bildung ja, aber trotzdem gibt es auch dort Unterschiede. Und auch die muss man sich kritisch anschauen. Leider wurden nicht alle Kinder in der Krise gleich gut erreicht. Diese Unterschiede gab es schon vor Corona, sie sind nun aber nochmal sichtbarer geworden. Da müssen wir uns langfristig noch mehr anstrengen, damit auch diese benachteiligten Kinder die gleichen Bildungschancen bekommen.

Und wie konkret sollen die Ungerechtigkeiten behoben werden?

Es gibt nicht die eine Maßnahme, mit der das einfach geändert wird. Und ich glaube es gehört auch zur Wahrheit, dass wir auch bei allen künftigen Anstrengungen immer wieder Beispiele finden, bei denen es nicht gut läuft. Unsere Anstrengungen müssen weiter ausgebaut werden, wir haben da schon den richtigen Weg eingeschlagen. Dazu gehört ein Ausbau von frühkindlicher Betreuung und Bildung, ebenso der Ausbau der Ganztagsschulen ist richtig. Und individuelle Förderung. Und wir müssen uns um Elternhäuser kümmern.

Das Corona-Abitur ist längst geschrieben, es scheint keine Notenausreißer zu geben. Viel schwerer wird es aber angesichts des verpassten Lernstoffs für die Prüflinge im nächsten Jahr. Wird es Light-Prüfungen geben?

Nein. Wir werden die Quantität bei den Prüfungsthemen einengen, die Qualität bleibt unangetastet. Damit berücksichtigen wir die Umstände angemessen.

Sie mussten in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken. Haben Sie auch Drohungen erhalten?

Kritik gehört in meinem Beruf dazu. Drohungen gab es auch, aber nicht so massiv, dass ich mich unwohl gefühlt habe. In einem Fall habe ich jedoch persönlich Strafanzeige gestellt, es war aber keine Morddrohung. Trotzdem hatte ich Sorge, dass die Person plötzlich vor meiner Tür steht.

„ Digitalisierung ist nicht die Lösung der Krise “

Digitalisierung scheint das Lösungswort der Krise. Werden Schulen so tatsächlich besser und Bildung gerechter?

Ich bin nicht der Überzeugung, dass die Digitalisierung tatsächlich die Lösung der Krise ist, aber digitale Geräte sind Teil unserer Realität. Schule darf davon nicht abgekoppelt werden. Die Digitalisierung ist also keine Antwort auf das Coronavirus, sie ist in der momentanen Situation eine Notlösung. Denn unser eigentliches Ziel ist es natürlich, die Kinder in der Schule zu unterrichten. Weil das in den vergangenen Wochen aber nicht möglich war, mussten Bund und Land schnell reagieren, um die Digitalisierung umzusetzen und jedem Kind mit dem Sofortausstattungsprogramm den Zugang zu einem digitalen Gerät zu ermöglichen.

Die Corona-Krise hat nicht nur gezeigt, dass Politik schnell in der Lage ist, zu reagieren, sondern auch, dass Schule sich schnell verändern kann. Welche Reformen wollen Sie nach den Sommerferien sofort anstoßen?

Alle Menschen haben eine nicht gekannte Flexibilität gezeigt, um sich schnell mit der neuen Situation auseinanderzusetzen. Das haben wir auch bei der Bildungscloud gesehen, die viel früher an den Start gegangen ist und die sehr gut von den Schulen angenommen wurde. Ich hoffe, wir können dieses Tempo beibehalten.

Nach den Ferien wollen Sie auch zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Im Fall von steigenden Infektionszahlen sind aber auch die Szenarien wieder denkbar, die wir bereits aus der akuten Phase der Pandemie kennen. Wäre da nicht mehr Innovation möglich gewesen?

In Niedersachsen sind die Zahlen momentan erfreulich niedrig, deswegen planen wir nach den Sommerferien zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zurückzukehren. Dennoch ist das Virus noch da und wir wissen nicht, wie es sich entwickeln wird. Deswegen haben wir die Szenarien, die wir bereits kennen, weiterentwickelt und beispielsweise geklärt, wie die Arbeitsaufgaben von zu Hause aus erledigt werden sollen und die Notbetreuung genau geregelt.

Um den eingeschränkten Regelbetrieb stemmen zu können, sind Sie aber auf die Lehrkräfte angewiesen. Schon vor der Corona-Pandemie war die Unterrichtsversorgung an einigen Schulen nicht gut, jetzt fallen plötzlich zwischen zehn und 20 Prozent der Lehrkräfte unter die Risikogruppe. Wie soll das funktionieren?

Der Schutz der Risikogruppe ist wichtig, bedeutet aber leider auch, dass an einigen Schulen Teile des Präsenzunterrichts ausfallen können. Kein Bildungssystem kann es wegstecken, dass zehn Prozent der Lehrkräfte unter die Risikogruppe fallen. Deswegen führen wir für die Kinder ab der siebten Klasse den Lerntag zu Hause als Option ein. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass diese Art Homeoffice für Kinder auch eine gute Debatte für die Zeit nach der Pandemie ist. Denn je älter die Kinder, desto einfacher fällt es ihnen, selbstständig zu lernen. Von einigen Schulen haben wir die Rückmeldung bekommen, dass sie durch das die Kombination von kleinen Lerngruppen in der Schule und Homeschooling wesentlich weiter im Lernstoff sind.

„ Schulschließungen müssen weiterhin eine Option sein“

Ein Szenario sieht auch wieder Schulschließungen vor. Nach alldem, was Eltern, Schüler und Lehrkräfte bisher erlebt haben, kann das doch aber keine Option mehr sein.

Wir können nicht ausschließen, dass es lokal wieder zu Hotspots kommt. Deswegen müssen Schulschließungen weiterhin eine Option sein. Aber wir wollen einen vollständigen Lockdown verhindern. Deswegen beschränken wir die Gruppen so deutlich auf die einzelnen Jahrgänge. Das macht es uns möglich, im Zweifel nur einzelne Klassen aus der Schule zu nehmen.

Um große Ausbrüche zu verhindern, fordern immer mehr Lehrkräfte regelmäßige Testungen. Dabei geht es auch um ihren eigenen Schutz. Halten Sie das für denkbar?

Die Corona-Tests sind immer nur Momentaufnahmen. Anlasslose Tests halte ich deswegen nicht für sinnvoll. Dort, wo es aber Indizien für eine Infektion gibt, wird natürlich getestet. Um die Situation aber weiter zu verbessern, überarbeiten wir den Rahmenhygieneplan für Schulen und Kitas. Damit regeln wir dann auch die momentanen Diskussionen. Es wird nicht darauf hinauslaufen, dass Kinder mit einem einfachen Schnupfen einen Corona-Test machen müssen und als Verdachtsfall gelten und zu Hause bleiben müssen.

