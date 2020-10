Hannover

66 Prozent der Niedersachsen sind zurzeit mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden, vier Prozent sogar sehr. Das ergab eine Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag von „ NDR Hallo Niedersachsen“. Auf ähnlich gute Werte kommt laut der Meinungsforscher nur die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bundesregierung liegt bei 62 Prozent.

NDR-Umfrage Quelle: Sigrun Fleischhauer

Die hohe Zufriedenheit (sechs Prozentpunkte mehr als im November 2018) macht sich bei der Sonntagsfrage bemerkbar: Wenn jetzt Landtagswahl wäre, würden 35 Prozent der Niedersachsen die CDU wählen (plus sieben Prozentpunkte), 27 Prozent die SPD (plus ein Prozentpunkt). Gäbe es eine Direktwahl des Ministerpräsidenten, profitiert vor allem der Ministerpräsident: 57 Prozent sind hier für SPD-Mann Stephan Weil (plus vier Prozentpunkte), nur 23 für den CDU-Chef Bernd Althusmann. Bemerkenswert dabei: Auch 46 Prozent der CDU-Anhänger im Land würden Stephan Weil wählen.

Sorge machen sich die Menschen im Land um die Wirtschaft: Zwar beurteilen immer noch 51 Prozent die Lage gut oder sehr gut, das sind aber 29 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Umfrage.

