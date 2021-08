Hannover: Flüchtlingsrat stellt Niedersachsen durchwachsenes Zeugnis aus

Hannover

Niedersachsens Flüchtlingsrat hat der Landesregierung in Hannover ein durchwachsenes Zeugnis in der Migrationspolitik ausgestellt. Das Bundesland habe in den vergangenen Jahren eine durchaus „pragmatische und unaufgeregte“ Politik zur Gewährleistung der Versorgung von Geflüchteten sowie zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe verfolgt, erklärte der Flüchtlingsrat in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

Niedersachsen finanziere Sprachkurse, Sozialarbeit, Angebote zur Arbeitsmarktintegration und ein Trauma-Netzwerk zur Behandlung von Kriegs- und Folteropfern. Die vom Bund vorgenommenen Kürzungen im Bereich der Flüchtlingshilfe seien vom Land durch die Einstellung zusätzlicher Landesmittel kompensiert worden. Alle Aufnahmeeinrichtungen des Landes seien für Beratungsdienste von Menschenrechtsorganisationen auch in Pandemiezeiten offengeblieben.

Zu wenig Schutz vor Corona-Virus für Flüchtlinge

Das Land habe jedoch die Forderung abgelehnt, die allgemeinen Standards zur Vermeidung einer Corona-Infektion auch für Flüchtlinge gelten zu lassen und ihre Unterbringung in Sammellagern aufzugeben. Diese „doppelten Standards“ hätten zu teils absurden Ergebnissen geführt: Während Geflüchtete bei Treffen außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft mit einem Bußgeld belegt werden konnten, hätten die Behörden gegen eine gemeinsame Übernachtung in Sechsbettzimmern nichts einzuwenden gehabt.

Erst mit den Impfungen habe sich die Situation gebessert. Eine vom Flüchtlingsrat, der Landesbeauftragten für Integration sowie der Lotto-Sport-Stiftung umgesetzte Impfkampagne habe dafür gesorgt, dass Geflüchtete erstmals in ihrer Sprache umfassende Informationen zu Corona erhalten hätten.

Abschiebungen trotz Krieg und Pandemie

„Ernüchternd“ bleibt aus Sicht des Flüchtlingsrates die Abschiebepolitik in Niedersachsen. Trotz weltweiter Pandemie fänden Abschiebungen auch in Kriegs- und Krisengebiete weiterhin statt. Noch im März und Juli dieses Jahres sei der Flughafen Hannover sogar der Startort der monatlichen Abschiebeflüge nach Afghanistan gewesen. Auch im Bereich der Abschiebehaft sei die Lage „desaströs“. Noch immer würden Flüchtlinge in Niedersachsen „viel zu oft und viel zu schnell rechtswidrig inhaftiert“, was die nach wie vor hohe Quote von nachträglich von Gerichten aufgehobenen Haftbeschlüssen zeige.

Schließlich zeige sich das Bundesland gegenüber den vielfältigen Kampagnen zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge „reserviert bis ablehnend“. Zwar sei es Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) hoch anzurechnen, dass er deutsche Aufnahmekontingente von minderjährigen und vulnerablen Geflüchteten aus den griechischen Elendslagern gefordert und auf den Weg gebracht habe. Weitergehenden Forderungen für eine Aufnahme habe er jedoch eine Absage erteilt. „Die Landesregierung bleibt ängstlich bemüht, ihr Handeln mit der Bundesregierung abzustimmen und keine Signale zu setzen, die Niedersachsen als ein offenes, menschen(rechts)freundliches Aufnahmeland für Geflüchtete ausweisen würden“, heißt in dem Bericht.

Von dpa