Hannover

Viele Minijobber in der Region Hannover haben in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie ihre Beschäftigung verloren. Nach Angaben der Nahrungsmittelgewerkschaft NGG ist die Gastronomie von dem Stellenschwund besonders betroffen: Hier sind in der Pandemie in Hannover 3250 Jobs für 450-Euro-Kräfte verloren gegangen – das ist ein Minus von 21 Prozent.

Die NGG beruft sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und vergleicht den Stand von Mitte 2021 mit dem Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Danach gab es in der Region Hannover zuletzt 5700 Minijobs weniger als zwei Jahre zuvor. Der Großteil entfiel damit auf das Gastgewerbe. In ganz Niedersachsen sank die Zahl der geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnisse binnen zwei Jahren um 54.100 Stellen (minus 7 Prozent), davon 24.400 in der Gastronomie (minus 22 Prozent).

Wieder offen: Kneipen, Cafés und Restaurants dürfen wieder Gäste bewirten. Quelle: Ralph Peters/Imago

Lena Melcher, Geschäftsführerin der NGG in der Region Hannover, zählt 450-Euro-Kräfte damit zu den Hauptverlierern der Pandemie. „Viele Minijobber leben in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld.“

NGG warnt vor Ausweitung der Minijobs

Melcher warnt vor der von der Bundesregierung geplanten Anhebung der Verdienstgrenze von 450 auf 520 Euro. „Wenn die Bundesregierung die Verdienstgrenze bei den Minijobs anhebt, dann dürfte das viele reguläre Arbeitsplätze verdrängen. Für die Betroffenen, zu einem Großteil Frauen, wird das zur Karrierefalle.“ Spätestens im Alter bedeute das Armut.

Die NGG fordert eine grundlegende Reform der Minijobs – die allerdings auf eine Abschaffung hinausliefe: Für geringfügig Beschäftigte müsse bereits ab dem ersten Euro die Sozialversicherungspflicht gelten. Erst wenn Sozialabgaben, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge gezahlt würden, könnten Beschäftigte wirksam geschützt werden.

Das hätte laut Melcher positive Effekte auf den Arbeitsmarkt in der Region. „Die Abschaffung der Sonderregelungen für Minijobs würde dabei helfen, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. In Stadt und Region Hannover klagen vor allem Hoteliers und Wirte, kein Personal mehr zu finden.“ Fachleute gewinne man besser mit regulären Arbeitsverhältnissen und sozialer Absicherung.