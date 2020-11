Hann. Münden

In der Altstadt von Hann. Münden wütet seit Freitagabend ein verheerender Brand. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonnabendvormittag weiter an, nach Angaben der Polizei sind mindestens fünf Fachwerkhäuser in Mitleidenschaft gezogen, bis zu 35 Menschen evakuiert worden. Am Sonnabend sollen eine Drohne und ein Autokran für Abrissarbeiten zum Einsatz kommen.

Das Geschäftshaus, in dem der Brand ausgebrochen ist, soll für Nachlöscharbeiten in angrenzenden Häusern abgerissen werden. Quelle: r

Anzeige

Das Feuer ist am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Rosenstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen von dem Geschäftshaus aus auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von 25 bis 35 Menschen aus, die evakuiert werden mussten. Sie seien vorläufig teilweise bei Verwandten und in der St.-Blasius-Kirche untergebracht worden.

Zur Galerie In Hann. Münden hat es am Freitagabend einen Großbrand gegeben. Ein Schuhgeschäft stand in Flammen. Weitere Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen.

ℹ🔥Brand #hannmünden Rosenstraße In einer Fachwerkhäuserzeile in Hann. Münden ist ein Brand ausgebrochen. Die... Posted by Polizei Göttingen on Friday, November 6, 2020

Verletzt wurde bei dem Brand bislang niemand. 170 Feuerwehrkräfte aus Hann. Münden, umliegenden Orten und dem ganzen Landkreis Göttingen waren die ganze Nacht im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk ist vor Ort, der Bereich um den Brandort weiträumig abgesperrt.

Am Morgen danach. Quelle: Heller.

Wegen des noch anhaltenden Einsatzes sind einige Straßenzüge der Mündener Altstadt weiterhin komplett gesperrt. Das betrifft sowohl die Rosenstraße und die Kirchstraße als auch die Burgstraße zwischen Bahnhofstraße und Aegidiistraße. Wie lange die Lösch- und Räumarbeiten sowie die damit verbundenen Sperrungen noch andauern, kann die Polizei noch nicht sagen.

Gerade erreichen mich viele Nachrichten, Bilder und Videos, dass es in der Altstadt von Hann. Münden brennt. Meine... Posted by Gerd Hujahn on Friday, November 6, 2020

Ein Luftbild macht das Ausmaß der Schäden in der Mündener Altstadt deutlich. Quelle: Meder

Die enge Fachwerkbebauung in der verwinkelten und verschachtelten Altstadt bereitet den Brandschützern erhebliche Probleme. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Jasmin Kaatz hat sich das Feuer auch auf rückwärtige Häuser an der parallel zur Rosenstraße verlaufenden Kirchstraße ausgedehnt. Um an weitere Brandstellen und Glutnester gelangen zu können, solle deshalb das Geschäftshaus abgerissen werden, in dem das Feuer ausgebrochen ist. Einige der beschädigten Fachwerkhäuser sollen nach Polizeiangaben derzeit unbewohnbar sein. Auch Hann. Mündens Bürgermeister Harald Wegener (Bürgerforum) ist vor Ort.

Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Beobachter gehen von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Ein Bild zu Beginn: Anwohner sehen die Rauchsäule gegen 20 Uhr. Quelle: Katz

Die Brandstelle könne noch nicht betreten werden, teilt Kaatz mit. Die Ermittler hätten zurzeit keinerlei Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung, betont die Polizeisprecherin.

Der Großbrand weckt Erinnerungen an das Jahr 2008. Im Mai brachen damals an mehreren Stellen nahezu zeitgleich Brände in der Mündener Altstadt aus, acht historische Gebäude wurden zerstört, sechs Menschen verletzt. Damals ermittelte die Polizei wegen schwerer vorsätzlicher Brandstiftung, der Fall konnte nie aufgeklärt werden.

Von Kuno Mahnkopf und Lea Lang/Göttinger Tageblatt