Hannover

Für den Samstag vor dem zweiten Advent wünscht sich der Handel in Niedersachsen und Bremen etwas mehr Shoppinglust. „Wir haben die stille Hoffnung, dass das Weihnachtsgeschäft nun anzieht“, sagte Mark Alexander Krack vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Dabei laufe das Geschäft ersten Rückmeldungen nach dem ersten Adventswochenende zufolge nicht schlecht, sei aber noch ausbaufähig.

In die Zentren der Großstädte wie Hannover und Braunschweig strömten laut Handelsverband auch am vergangenen Samstag erwartungsgemäß viele Menschen. Wobei der AfD-Bundesparteitag in Braunschweig sicher spürbar für die Geschäfte gewesen sein dürfte. „Dem Handel wünschen wir, dass nun auch Mittelzentren zum Zuge kommen“, sagte Krack mit Blick auf Städte wie Wolfenbüttel und Lingen.

Von RND/dpa