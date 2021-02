Hamburger Forscher: Corona war wohl ein Laborunfall in Wuhan

Hamburg/Lübeck

Laut der Uni Hamburg basiert die Studie dabei nicht auf einer virologischen Untersuchung, sondern auf einer umfangreichen Recherche unter Nutzung verschiedenster Informationsquellen. „Hierzu gehören unter anderem wissenschaftliche Literatur, Artikel in Print- und Online-Medien sowie persönliche Kommunikation mit internationalen Kolleginnen und Kollegen“, teilte die Uni mit. Die Studie liefere keine hochwissenschaftlichen Beweise, wohl aber zahlreiche und schwerwiegende Indizien.

Das sind die Indizien

Die wichtigsten laut Wiesendanger: Es wurde nach über einem Jahr immer noch kein Zwischenwirtstier identifiziert, welches die Übertragung von Sars-CoV-2-Erregern von Fledermäusen auf den Menschen ermöglicht haben könnte; die Sars-CoV-2-Viren können zudem erstaunlich gut an menschliche Zellrezeptoren ankoppeln und in menschliche Zellen eindringen. Ermöglicht wird dies durch spezielle Zellrezeptor-Bindungsdomänen verbunden mit einer speziellen (Furin-)Spaltstelle des Coronavirus-Zacken-Proteins. Beide Eigenschaften zusammen waren bislang bei Coronaviren nicht bekannt und weisen auf einen nicht-natürlichen Ursprung des Sars-CoV-2-Erregers hin.

China forschte an Coronaviren

Laut Wiesendanger wurden Fledermäuse außerdem nicht auf dem in Verdacht geratenen Fischmarkt im Zentrum der Stadt Wuhan angeboten. Im virologischen Institut der Stadt Wuhan gebe es jedoch eine der weltweit größten Sammlungen von Fledermauserregern, welche von weit entfernten Höhlen in südchinesischen Provinzen stammen. Es sei extrem unwahrscheinlich, dass sich Fledermäuse aus dieser Entfernung von nahezu 2000 Kilometern auf natürliche Weise auf den Weg nach Wuhan begeben haben, um dann in unmittelbarer Nähe dieses virologischen Instituts eine weltweite Pandemie auszulösen.

Eine Forschungsgruppe am virologischen Institut der Stadt Wuhan habe außerdem über viele Jahre hinweg gentechnische Manipulationen an Coronaviren vorgenommen mit dem Ziel, diese für Menschen ansteckender, gefährlicher und tödlicher zu machen. Dies sei in der wissenschaftlichen Fachliteratur durch zahlreiche Publikationen belegt.

Sicherheitsmängel im Labor?

Zudem hätten erhebliche Sicherheitsmängel im virologischen Institut der Stadt Wuhan bereits vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie existiert, welche dokumentiert sind. Es gebe zahlreiche direkte Hinweise auf einen Laborursprung des Sars-CoV-2 Erregers. So soll sich eine junge Wissenschaftlerin des virologischen Instituts in Wuhan als erste infiziert haben.

Es gebe ferner zahlreiche Hinweise darauf, dass sich bereits im Oktober 2019 der Sars-CoV-2 Erreger ausgehend von dem virologischen Institut in der Stadt Wuhan und darüber hinaus verbreitet hat. Ferner gebe es Hinweise auf eine entsprechende Untersuchung des virologischen Instituts durch die chinesischen Behörden in der ersten Oktoberhälfte 2019.

WHO sieht Fledermäuse als Ursache

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält einen Laborunfall dagegen für „extrem unwahrscheinlich“. Das hatte sie nach Untersuchungen in der chinesischen Stadt Anfang Februar 2021 bekanntgegeben. Die Spur zu den Ursprüngen des Coronavirus Sars-CoV-2 führe allen Erkenntnissen zufolge zu Fledermäusen. WHO-Teamchef Peter Ben Embarek sagte, der „wahrscheinlichste Weg“ der Übertragung auf den Menschen sei von Fledermäusen ausgehend über ein anderes Tier als Zwischenwirt. Die Ermittlungen gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern vor Ort hätten das Bild vom Beginn der Pandemie nicht dramatisch verändert, aber es gebe nun ein besseres Verständnis, sagte Embarek. „Wir haben jetzt gutes Material, um verschiedene Wege auszukundschaften.“

WHO setzt auf Rückverfolgung

Nach zwei Wochen in Quarantäne, in denen sie ihre Visite vorbereiteten, hatten sie Krankenhäuser, Institute, Labore und auch den Huanan-Markt besucht, wo erste Infektionen erfasst worden waren. „Wie das Virus auf den Markt gekommen ist und sich verbreitet hat, ist weiterhin unklar.“ Es könne über Tiere, Produkte oder auch Menschen gekommen sein.

Die niederländische Virologin Marion Koopmanns sah einen „Eintrittspunkt“, da auf dem Markt mit wilden Tieren gehandelt worden sei. Einige Händler hätten Tiere besessen, die als Träger von Coronaviren bekannt seien oder verdächtigt würden. Hier könne eine Rückverfolgung ansetzen.

