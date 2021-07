Hannover

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, spricht im NP-Interview über weitere Einschränkungen für Ungeimpfte und wie die steigenden Infektionszahlen möglicherweise den Schulstart riskieren.

Frau Hamburg, der Vorschlag von Kanzleramtschef Helge Braun, Ungeimpfte mit mehr Einschränkungen zu versehen, kommt in Niedersachsen nicht gut an. Auch Sie üben Kritik. Wieso?

Die Regierung muss erst mal ihre Hausaufgaben machen, bevor sie solche Forderungen aufstellt. Und dazu gehört, den Impfstoff an möglichst viele Menschen zu bringen und allen ein Impfangebot machen zu können. Denn augenblicklich ist das noch nicht der Fall. Bei den Ungeimpften haben wir es auch mit Menschen zu tun, die gar keinen eigenen Hausarzt haben. Deswegen braucht es mobile Impfteams, die gezielt vor Ort auf die Menschen zugehen.

„Familien erneut belastet“

Eine Debatte, die eigentlich nicht neu ist, oder?

Nein, sie wird nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten neu aufgewärmt. Aber auch jetzt ist sie eindeutig verfrüht. Auch, weil es noch keinen zugelassenen Impfstoff für kleine Kinder gibt. Mehr Einschränkungen für Ungeimpfte bedeuten dann auch, dass Familien erneut in der Pandemie benachteiligt werden.

Aber zumindest gibt es eine eingeschränkte Empfehlung für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren.

Das stimmt, aber meiner Erfahrung nach, sind Teile der Eltern, Kinder und Jugendlichen dennoch skeptisch. Das liegt einerseits an dem Druck, den die Politik auf die Stiko ausgeübt hat, aber auch daran, dass die Eltern die Verantwortung für Nebenwirkungen selbst tragen, weil der Impfstoff eben nur eingeschränkt freigegeben ist. Ausgerechnet bei Kindern ist das fatal und stellt Eltern vor einen inneren Konflikt. Der Staat müsste hier ebenso Verantwortung übernehmen, wie er das bei allen anderen Gruppen bereits tut.

„Einheitliches Vorgehen ist wichtig“

Der Impffortschritt ist entscheidend für den Herbst. Schon jetzt steigen die Zahlen und wir befinden uns in deutlichem Wachstum. Die Landesregierung will denn Kommunen künftig mehr Handlungsfreiheit einräumen, sie sollen selbst entscheiden können, ob sie Ausnahmen bei den Verschärfungen, die der Stufenplan vorgibt, machen. Halten Sie das für den richtigen Weg?

Das Mindeste, was die Landesregierung tun müsste, ist ihren eigenen Stufenplan erst zu nehmen – immerhin reden wir vorrangig von einer Masken- und Testpflicht. Ein einheitliches Vorgehen mit einheitlichen Kriterien für Niedersachsen ist wichtig. Die Verantwortung schon wieder auf die Kommunen abzuwälzen, ist dagegen falsch. Zudem ist mal wieder kein eindeutiges Ziel bei der Corona-Politik der Landesregierung zu erkennen. Eigentlich müsste im Fokus stehen, die Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten. Aus den Fehlern des vergangenen Sommers wurde scheinbar nicht gelernt. Seit Beginn der Pandemie reagiert die Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil immer wieder zu spät auf die absehbar bevorstehenden Infektionswellen. Damit nimmt die Landesregierung eine hohe Belegung der Krankenhäuser in Kauf. Auch, wenn die Impfquote dazu führt, dass die Zahl schwerer Verläufe und Todesfälle abnimmt, wird es sie weiterhin geben. Das Risiko von Long-Covid muss so gering wie möglich gehalten werden.

Das klingt auch so, als seien Sie dagegen, den Inzidenzwert anzupassen und Krankenhausbelegung und Impfquote einzubeziehen?

Bei dieser Debatte geht es im Grunde schlicht darum, die Nörglerinnen und Nörgler zu besänftigen. Grundsätzlich bleibt es bei dem Ziel, dass die Krankenhäuser nicht ausgelastet sein dürfen. Dafür braucht es keinen neuen Wert. Wenn man sich wirklich mit Zahlen beschäftigen möchte, dann sollte wissenschaftlich ausgeleuchtet werden, wo die Infektionen tatsächlich stattfinden und wo sie sich besonders schnell verbreiten. Das ist auch deshalb wichtig, um die Schulen offenhalten zu können. Denn, wenn es so weitergeht, wie bisher, drohen Kindern und Jugendlichen wieder düstere Aussichten für das kommende Schuljahr.

Auch, weil es immer noch kaum Lüftungsanlagen gibt...

Das ist richtig, aber es ist falsch zu suggerieren, dass sie jetzt noch rechtzeitig kämen. Zudem gibt es noch ganz andere Probleme: Sollte jetzt tatsächlich für jede Schule eine Lüftungsanlage geben, gäbe es gar nicht genügend Handwerkerinnen und Handwerker, die das bis zum Schulbeginn umsetzen können. Deswegen ist es wichtig, sich entsprechend auf den Schulstart vorzubereiten: Angesichts des Risikos durch die Reiserückkehrenden, dürfte Schule die ersten Wochen nach den Ferien nur im Wechselmodell starten. Mit PCR- statt Schnelltests gelingt daneben ein sicherer Überblick über das Infkektionsgeschehen. Zudem müssen sich Bund und Länder perspektivisch darüber einigen, wie sie die Kommunen mit Geldern unterstützen können, die Schulen pandemiefest zu machen. Da geht es um mehr als Lüftungsanlagen, sondern zum Beispiel auch um bessere Fenster und mehr Waschbecken.

Von Mandy Sarti