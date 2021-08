Hamburg: So läuft ein Dom-Besuch unter Corona-Bedingungen

Hamburg

Na, das fängt ja gut an: Ein langes Labyrinth, und das noch vor dem Einlass. Man ist seitens der Stadt offenbar auf alles gefasst, etwa auf Menschenmassen, die sich zu Beginn ihres gebuchten Zeitfensters zu Hunderten am Tor neben der U-Bahn Feldstraße drängen und über ein Gewirr von Absperrgittern geleitet werden müssen.

Um 15.30 Uhr, also 30 Minuten nach dem frühesten Start für die 15-bis-18-Uhr-Besucher, tummelt sich hier jedoch nur noch eine Handvoll Menschen. Die meisten zeigen ihren online gebuchten QR-Code auf dem Handy vor, einige haben ausgedruckte Zettel dabei. Geimpft, genesen, getestet? Kontrolle muss sein. Ja, klar, Maske auch für die Neunjährige, natürlich. Schon steht man da, auf dem ersten Hamburger Dom seit einer gefühlten Ewigkeit – und kann es Momente lang nicht wirklich glauben.

Inhaberin Shirley Schmidt (29) desinfiziert die Fäden nach jeder Benutzung neu. Quelle: Annika Langhagel

Hamburger Dom: Maske im Karussell

Auf dem Heiligengeistfeld ordnungsgemäß eingecheckt, führt der erste Weg zum Kamelrennen. Jede zweite Bahn ist gesperrt. Am Boden weisen rote Aufkleber in Fußform den Vergnügungswilligen darauf hin, wo er zu stehen hat. Los geht’s, Bälle müssen in Löcher gerollt werden. Wo sonst neun Menschen spielen, sind es jetzt fünf. Was die Chancen ungemein erhöht. Der Gewinner erhält dennoch die volle Punktzahl – und zwei Espressotassen. So kann es weitergehen. Die Dom-Gefühle, dieses kleine Kribbeln, die sinnfreie Lust an Gaudi in Gemeinschaft, fliegen so altbekannt heran wie die Schaukeln des Kettenkarussells.

„Maske brav aufsetzen, Abstand gewähren – dann haben wir alle 30 Tage lang schön Spaß“, erinnert der Losbudenrufer die Vorbeiströmenden. Selbst im „Dancer“ tragen die Gäste bei wilder Fahrt eine Maske – ein wenig absurd ist das Bild nun schon, erst recht, da es heute noch zusätzlich heftig weht. Doch all diese Knackpunkte, über die muss man hinwegsehen können, wie über die Dächer der Stadt im Riesenrad.

Schausteller sind glücklich

„Wir sind einfach überglücklich, dass wir wieder hier sein dürfen nach anderthalb Jahren“, sagt Shirley Schmidt. Obgleich der Dom stattfinden darf, keine Selbstverständlichkeit: Ein Drittel weniger Schausteller als sonst sind zugelassen – Abstand ist alles. Die 29-Jährige ist Inhaberin des „Fadenziehens“, und die Fäden, an denen bei Schmidt die unterschiedlichen Punktzahlen hängen, würden nun ständig desinfiziert. Ansonsten sei alles erstaunlich „so wie immer“. Das Publikum etwa, auch viele Ältere seien dabei. „Das freut mich besonders“, sagt Schmidt. Sie habe befürchtet, dass die Senioren abgeschreckt sein könnten vom erforderlichen Online-Vorbuchen – nur so bleibt gewährleistet, dass maximal 7000 bis 9500 Gäste gleichzeitig da sind. Für den Dom, so scheint es, nimmt man so einiges in Kauf.

„Wir haben Corona, das darf man nicht vergessen“: Am Schießstand herrscht am Nachmittag nicht gerade Hochbetrieb. Quelle: Annika Langhagel

„Richtig super gemacht“, findet eine junge Familie aus Hamburg den Rummel unter Corona-Bedingungen. Viel Platz, viel Fläche, nennt das Paar mit kleiner Tochter als größte Vorteile, sie hätten ein gutes Gefühl bei der Sache. Wolle man drinnen etwas verzehren oder etwa die überdachten Greifautomaten nutzen, werden man noch einmal gesondert über das Dom-Ticket eingecheckt, die Nachverfolgung sei also gewährleistet. Ihr Fazit: „Kann man weiterempfehlen.“

Gastro hat alles im Angebot

Zum Essen – es lockt der gewohnte Mix aus Kandiertem, Frittiertem und Gebackenem – darf die Maske abgenommen werden. Theoretisch könnte man sich also eine Stunde lang an einer Gewürzgurke festhalten, doch sei’s drum, es ist ja eine Open-Air-Veranstaltung. Ordner patrouillieren, auch die Polizeipräsenz scheint stark.

Franziska Hauser (34) aus der Schweiz mit ihren Kindern (von links) Dustin (7), Shane (5), Dylan (7) und Devin (6) sowie Großmutter Marion Künzle (61). Quelle: Annika Langhagel

Als „gar nicht so schlimm“ empfindet Franziska Hauser (34) die Maßnahmen – ihr Dom-Gefühl werde nicht getrübt, so die Besucherin aus dem Thurgau in der Schweiz. Ganz im Gegenteil: „Dass es weniger Leute sind finde ich sehr angenehm, und für die Kinder ist es toll, denn sie sind überall schneller dran.“

Hauser ist mit ihren vier Jungs und der Oma unterwegs – und alle haben sichtlich Spaß. Die Zwillinge Dustin und Dylan sind mit sieben Jahren die ältesten der Kinder – und müssten offiziell eine Alltagsmaske tragen. „Doch darauf wird nur bei den Erwachsenen geguckt“, meint Hauser.

Nur zum Essen darf die Maske runter: Lisa (9) und Matthias Langhagel (56) lassen es sich schmecken. Quelle: Annika Langhagel

Besucher halten sich an die Regeln

Das Verhalten der Besucher empfinde sie als einwandfrei, sagt die weißhaarige Inhaberin des Schießstandes und reinigt ausführlich eines der Gewehre mit Desinfektionsmittel. „Das“, betont sie, „haben wir immer so gemacht.“ Ungewohnt sei es, wieder hier zu sein nach vier Absagen in Folge. Über den geschäftlichen Aspekt mag sie nicht reden. Es scheint, als wolle sie anderen und sich selbst mit dem Gedanken, ob es „sich lohnt“, nicht die Freude verderben. „Das muss man erst abwarten. Es ist Corona. Das darf man nicht vergessen.“

Und dann gibt es ihn doch, den Moment, da jeder Gedanke an Abstandsregeln an diesem Nachmittag kurz fahren gelassen wird: Als der Niesel- plötzlich zum Platzregen wird und eine Sturmböe das Schietwetter unter die Kapuzen bläst. Ein jeder rettet sich reflexhaft unter das Vordach des nächstgelegenen Mandel- oder Würstchenstandes, um sich über die Witterung auszulassen. Die Standbesitzer ermahnen nicht, verscheuchen nicht. Ein bisschen Normalität. Und mehr als willkommen.

Von Annika Langhagel