Hamburg

In Hamburg ist am Montag vergangener Woche ein Ferienflieger mit einem toten Passagier gelandet. Wie zuerst das „Hamburger Abendblatt“ berichtete, hatte offenbar keiner der Mitreisenden den Tod des Mannes während des dreistündigen Fluges am 25. Oktober bemerkt. Erst als sich der 51-Jährige nach der Landung nicht von seinem Platz erhob, wurde das Flugpersonal aufmerksam. Die Hamburger Polizei bestätigte den Kieler Nachrichten, dass es sich um einen Flug aus der Türkei nach Hamburg (Flugnummer PC 1043) handelte.

Der 51-jährige Mann soll aus Geesthacht in Schleswig-Holstein stammen. Nach Informationen der Kieler Nachrichten war er mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Zugleich soll der 51-Jährige Medienberichten zufolge an mehreren Vorerkrankungen gelitten haben. Eine Obduktion habe entgegen anderer Berichte nicht stattgefunden, hieß es von Seiten der Hamburger Polizei gegenüber den Kieler Nachrichten.

Behörde kommentiert Todesursache nicht

Zur Todesursache oder möglichen Vorerkrankungen äußerte sich die zuständige Hamburger Sozialbehörde nicht. Sprecher Martin Helfrich bestätigte lediglich den Tod eines Passagiers auf dem Flug aus der Türkei nach Hamburg.

Haben sich andere Reisende infiziert?

Bleibt noch die Frage, wie der Mann an Bord des Flugzeugs gelangte. Eigentlich müssen alle Passagiere vor Antritt eines Fluges eine vollständige Impfung oder einen negativen Test vorweisen. Ob der 51-Jährige einen falsch negativen Test vorlegte, sich trotz Impfung infizierte oder ob er aus einem anderen Grund trotz Corona-Infektion an Bord gelangte, ist derzeit unklar.

Enge Kontaktpersonen müssen 14 Tage in Quarantäne

Bei allen Mitreisenden sowie dem Flugpersonal müsse nun geprüft werden, wie viel Kontakt sie zu dem Infizierten hatten.

Laut Sozialbehörde-Sprecher Helfrich gibt es bei einer auf einem Flug nachgewiesenen Corona-Infektion ein Standardverfahren. Demnach gelten die zwei Reihen vor und hinter dem Infizierten sowie die Personen in derselben Reihe als enge Kontaktpersonen. „Sie werden unterrichtet und müssen in der Regel 14 Tage in Quarantäne“, sagte Helfrich.

Von RND/KN