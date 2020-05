Selten war ein Zwischenzeugnis so bedeutungslos, wie zur Halbzeit der großen Koalition in Niedersachsen. Unter dem Strich zählt nämlich die zweite Halbzeit, in der die Bewältigung der Corona-Krise ansteht. Was SPD und CDU schon erreicht haben, was noch ansteht – und wie die Opposition die Arbeit bewertet.