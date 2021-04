Hannover

Es war eine nervenaufreibende Woche für die CDU/CSU – es wurde gerungen, gestritten, diskutiert. Nun ist der Machtkampf zwischen Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) beigelegt. Denn Armin Laschet wird der neue Kanzlerkandidat der Union. Doch die Basis – vor allem auch in Niedersachsen – konnte sich mehr für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder begeistern. Wie wird die Entscheidung nun aufgefasst?

CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann machte am Dienstag in Hannover deutlich: „Mit Armin Laschet haben wir jetzt einen sehr verlässlichen und umsichtigen Kanzlerkandidaten, der das größte Bundesland NRW erfolgreich regiert, der vermitteln, versöhnen und vereinen kann.“ Mit Blick auf das Stimmungsbild der Kreisvorsitzenden, das Bernd Althusmann bei einer spontanen Mitgliederversammlung am Sonntagabend eingeholt und zur Diskussion gestellt hatte, betonte er aber auch: „Persönlich habe ich für eine breitere Diskussion auf Ebene der Partei und Vertagung der Abstimmung plädiert, um die Bundestagsfraktion einzubinden. Dies sah die Mehrheit im Vorstand nicht so.“

Hat Laschet die Chance, ins Kanzleramt einzuziehen?

Ein Punkt, den man in Niedersachsen durchaus kritisiert. Aus CDU-Kreisen ist zu hören, dass es ein fataler Entschluss sei, sich gegen die Basis zu stellen. Immerhin sei sie es, die den Wahlkampf für Armin Laschet führen müsse. Dabei ist die Sorge vor der Bundestagswahl groß. „Im Prinzip sind alle gegen uns“, sagt ein niedersächsisches CDU-Mitglied, das nicht namentlich genannt werden möchte. Die starken Umfragewerte der Grünen schüren ebenfalls die Angst, dass Amin Laschet am Ende doch nicht ins Kanzleramt einziehen könnte.

Hendrik Hoppenstedt, Bundestagsabgeordneter und Staatsminister der Bundeskanzlerin, sagt im Gespräch mit der NP: „Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, geschlossen im Bundestagswahlkampf für ein so starken Unionsergebnis zu kämpfen, dass ohne uns keine Regierung gebildet werden kann.“ Dem Unions-Kanzlerkandidaten spricht er dafür seine Unterstützung aus, übt aber auch Kritik am Prozedere der vergangenen Tage: „Ich bin sehr erleichtert, dass wir nun mit Armin Laschet einen geeigneten Kanzlerkandidaten gefunden haben. Allerdings hätte ich mir von beiden gewünscht, dass die Entscheidung zeitnäher getroffen worden wäre.“

Neben der Basis hatte sich auch die Junge Union zuvor hinter Markus Söder gestellt. Tilmann Kuban, Bundesvorsitzender der Jugendorganisation, zeigte sich überzeugt: „Armin Laschet muss jetzt beweisen, er zusammenführen kann und es keine Verlierer in der Union gibt.“ Auch bei ihm schwingt Kritik mit, er macht deutlich, dass diese Fähigkeit jetzt mehr denn je von Nöten sei. „Denn das Bild des gestrigen Abends war kein Bild eines Wahlsiegers uns können wir nicht in den Wahlkampf ziehen – organisatorisch und im parteiinternen Umgang“, sagte der Barsinghäuser.

Von Mandy Sarti