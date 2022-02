Grünen-Spitzenkandidatin Hamburg will Niedersachsens Wirtschaft zukunftsfähig aufstellen

Hannover

Julia Willie Hamburg kandidiert für den Listenplatz eins der Grünen in Niedersachsen. Am Ende der Landtagswahl soll eine Regierungsbeteiligung stehen. Im Interview mit der NP erklärt sie, wo sie die Schwerpunkte für die Wahl sieht und wie die grüne Wirtschaftstransformation trotz steigender Preise gelingen kann.

Frau Hamburg, Ihr Motto für den Wahlkampf ist „Bock auf besser“. Welches Zukunftsbild von Niedersachsen macht Ihnen denn „Bock“?

Ich habe Bock auf ein klimaneutrales Niedersachsen und, dass Mobilität auch im ländlichen Raum funktioniert. Ich habe Bock, die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen und Bildungsdebatten wieder als echte Qualitätsdebatten zu führen. Und ich möchte der steigenden Armut in Niedersachsen begegnen und Teilhabe schaffen. Wir Grüne kämpfen dafür, genau das mit einer starken Regierungsbeteiligung umzusetzen.

Wieso so zurückhaltend? Bei der Bundestagswahl hat Ihre Partei doch klar für das Kanzleramt gekämpft, Sie erheben dagegen keinen Anspruch auf die Staatskanzlei.

Wir können Umfragen lesen – an die aktuellen Werte der SPD kommen wir und übrigens auch die CDU lange nicht heran. Gleichzeitig haben sich die Grünen in Niedersachsen aber massiv gesteigert, wir sind inzwischen stabil bei 16 plus x Prozent. Unser Ziel ist es deshalb, so stark zu werden wie nie. Ich bin mir sicher, dass wir in Niedersachsen in Zukunft auch Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellen können. Unsere Zeit ist im Kommen. Gerade stellt sich die Frage nicht.

Machen die Grünen also Wahlkampf als Juniorpartner für Rot-Grün?

Die Zeit, in der die Grünen als Anhängsel der SPD gesehen wurden, ist vorbei. Wir kämpfen als eigenständige, starke Kraft. Das hat die Bundestagswahl zuletzt deutlich gezeigt. Die SPD und ihr Ministerpräsident zeigen sehr deutlich, dass sie in dieser GroKo vieles nicht voranbringen - und die SPD sich immer noch als Betonpartei entpuppt.

Mal angenommen, Sie setzen Ihr Ziel um und sind Teil der neuen Landesregierung, wo sehen Sie für die Grünen den größten Gestaltungsspielraum?

Wir müssen uns für die Zukunft aufstellen und der Klimakrise konsequent begegnen. Wenn das nicht geschieht, brauchen wir überhaupt nicht darüber zu sprechen, was wir uns künftig noch so alles leisten können. Umwelt und Klima sind deswegen echte Schwerpunkte. Für uns steht aber auch fest, dass diese Themen nur zusammen mit den gesellschaftlichen Auswirkungen gedacht werden können. Wir sind als Grüne deswegen selbstbewusst genug, auch die harten Ministerien wie Wirtschaft, Finanzen, Inneres und Bildung zu besetzen.

„Im Wirtschaftsministerium liegt viel Gestaltungsspielraum“

Robert Habeck ist Vizekanzler und Wirtschaftsminister, wie wäre es mit Julia Willie Hamburg als Vizeministerpräsidentin und niedersächsischer Wirtschaftsministerin?

Erst einmal müssen wir gewählt werden. Grundsätzlich liegt im Wirtschaftsministerium gerade für den anstehenden tief greifenden Wandel und die Verkehrspolitik viel Gestaltungsspielraum. Aber erst sind die Wahlen und dann geht es uns um Inhalte und danach sehen wir, was aus diesen folgt.

Wie könnte denn der grüne Wandel in Niedersachsen gelingen?

Wir brauchen einen Turbo bei der Energiewende. Obwohl wir viel Fläche für Windräder haben, wird die Energiewende bei uns noch immer blockiert. Das Land schafft es nicht einmal, auf die eigenen Dächer Solaranlagen zu bekommen. Entscheidend ist auch bei grünem Wasserstoff voranzukommen. Es hilft nichts, wie SPD und CDU nur darüber zu sprechen. Der grüne Wasserstoff muss in Niedersachsen produziert und transportiert werden. Die Unternehmen sind da zum Teil viel weiter. Deswegen brauchen wir dringend einen Transformationsgipfel.

Wie soll der aussehen?

Wir stehen vor dem größten Wandel seit der industriellen Revolution. Der lässt sich von der Politik nicht allein planen – um ihn wirklich zu gestalten, müssen Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbände und Landesregierung gemeinsam an einen Tisch. Dabei wird es auch darum gehen müssen, wie gerade kleinen und mittleren Unternehmen mit Krediten und Fonds geholfen werden kann, die sich den Wandel nicht so einfach leisten können.

Die Schuldenbremse könnte dies durchaus schwierig gestalten.

Wir standen der Schuldenbremse immer skeptisch gegenüber und hätten sie nicht in die niedersächsische Verfassung geschrieben. Die Zwei-Drittel-Mehrheit, die nötig wäre, um sie wieder zu streichen, ist nicht in Sicht. Trotzdem wollen wir ein Investitionsjahrzehnt einleiten. Das funktioniert auch im bestehenden System: Mit einem Niedersachsenfonds können wir trotz Schuldenbremse investieren.

Der Wandel der Wirtschaft bedeutet auch eine Veränderung vieler Arbeitsplätze – wie wollen Sie den Menschen die Angst davor nehmen?

Der Wandel geschieht ohnehin – auch ohne unser Zutun. Wir wollen aber nicht tatenlos dabei zusehen, wie es die GroKo in den vergangenen fünf Jahren getan hat, sondern aktiv gestalten. Der Umbruch gelingt nicht, ohne die Facharbeiterinnen und Facharbeiter einzubeziehen und neue Arbeitsplätze zu schaffen, dafür braucht es dringend eine Aus- und Weiterbildungsoffensive. Wir brauchen Fachkräfte, die die Häuser sanieren oder VW die neuen Teile zuliefern. Deshalb brauchen wir eine Fachkräfteoffensive. Aber gerade auch für kleine Unternehmen Weiterbildungsstrukturen, weil sie diese nicht alleine aus dem Boden stemmen können.

Durch die steigenden Strom-, Gas- und Benzinkosten wird schon jetzt alles teurer. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiter auseinander. Wie wollen Sie das verhindern?

Wir müssen gezielt die Menschen mit geringem Einkommen entlasten. Die Sozialleistungen müssen aufgestockt werden. Dazu braucht es eine Kindergrundsicherung, Heizkostenzuschüsse und eine Wohnzulage – kurz das Gießkannenprinzip anzuwenden, wie es die Landesregierung mit ihrer Bundesratsinitiative tut, ist nicht sozial gerecht und ökologisch falsch.

Kann ökologische Transformation unter diesen Bedingungen aber überhaupt gelingen?

Wir erleben eine fossile Inflation und keine grüne Inflation. Indem die CDU suggeriert, dass die Energiewende schuld an der Situation sei, streut sie den Menschen Sand in die Augen. Gas und Öl werden teurer, erneuerbare Energien verhindern die Preisexplosion. Unsere Aufgabe wird es sein, ein Energieeinsparprogramm aufzulegen. Der Bausektor gehört in den Fokus gerückt. Es braucht eine Solarpflicht auf Dächern. Vermietende müssen in die Pflicht genommen werden, damit sie in Energiesparen investieren. Es darf nicht sein, dass Menschen mit geringen Einkommen in den schlecht sanierten Wohnungen leben und deswegen mehr für Energie zahlen müssen.

„Die Digitalisierung ist krachend gescheitert“.

Ein wesentlicher Teil der Transformation ist auch die Digitalisierung. Die Pandemie hat viele Schwachstellen offengelegt. Was ist schiefgelaufen?

Wirtschaftsminister Althusmann ist mit großen Ankündigungen gestartet, die er nicht einhält. Er hat es nicht angepackt, dass es sprichwörtlich an jeder Milchkanne im Land 5G gibt. Er hat viel Personal eingestellt. Die Digitalisierung ist dennoch krachend gescheitert. Das merken jetzt vor allem Unternehmen und Schulen in ländlichen Räumen.

Dafür wurde viel für den Ausbau der Straßen getan.

Der Wirtschaftsminister hat sich mehr mit Autobahnen befasst als mit Innovation. Das geht auch zu Lasten der Pendlerinnen und Pendler. Die Digitalisierung kann ein großer Motor für die Mobilitätswende sein. Künftig wird es nicht mehr darum gehen, dass auf dem Land leere Busse nach Fahrplan durch die Gegend tingeln. Wir werden intelligente Möglichkeiten schaffen, die sich an der Nachfrage orientieren und Ressourcen sparen. Das können zum Beispiel flexible Shuttle-Fahrzeuge sein, die auf Abruf per App vor der Tür stehen oder ähnliche sogenannte On-Demand-Verkehre mit flexiblen Fahrtzeiten und Haltestellen. Diese Chance hat die rot-schwarze Landesregierung verpasst.

Von Mandy Sarti