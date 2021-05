Hannover

In Niedersachsen werden die Erstimpfungen in Teilen zurückgestellt, damit alle Zweitimpfungen durchgeführt werden können. Mathematisch eine schlüssige Erklärung, allerdings wächst der Ärger über die Kommunikation der Landesregierung. Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg fordert im NP-Interview mehr Transparenz.

Frau Hamburg, die Landesregierung hat die Erstimpfungen gegen Covid-19 in Teilen ausgesetzt. Ihre Fraktion übt massive Kritik. Wo liegt das Problem?

Die Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil hat sich ganz offensichtlich verkalkuliert. Sie hat massive Lockerungen vorangetrieben und diese mit dem großen Impf-Fortschritt begründet. Das hat falsche Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt werden können. Vor allem hat sie die Priorisierungsgruppe drei geöffnet, aber statt den Menschen ein Impfangebot machen zu können, verweilen diese nun ewig mit Menschen aus der Priorisierungsgruppe zwei auf den Wartelisten, weil der Impfstoff fehlt. Das sorgt für Frust, Ärger und Unverständnis.

Ministerpräsident Stephan Weil hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie wichtig es sei, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wie passt das mit der Aussetzung der Erstimpfung zusammen?

Stephan Weil hat zwar Fehler eingeräumt, aber nicht aus ihnen gelernt. Am Dienstagmorgen hat er noch im Landtag den Impffortschritt gefeiert und am gleichen Abend kommt heraus, dass der Impfstoff nur noch für die Zweitimpfungen ausreicht. Die Landesregierung muss aufhören,für Schlagzeilen Politik zu machen.

Sind sie überzeugt, dass die Situation vorhersehbar war?

Eindeutig, denn die Liefermengen sind eben nicht signifikant gestiegen. Gleichzeitig hat die Landesregierung offenkundig nicht richtig einkalkuliert, dass die Menschen, die eine Erstimpfung bekommen haben, auch eine Zweitimpfung benötigen. Das sorgt jetzt für diese erhebliche Delle im Impffortschritt und ist ganz eindeutig ein Steuerungsfehler.

Wartelistenplätze abarbeiten, bevor neue Termine freigegeben werden

Aber die neue Sozialministerin Daniela Behrens kommuniziert doch öffentlich wesentlich wirksamer als ihre Vorgängerin Carola Reimann?

So wirkt es. Doch unter der neuen Ministerin wird viel auf Symbolpolitik gesetzt. Es war ein Fehler, gar keinen Impfstoff mehr zurückzubehalten, nur damit die Impfzahlen in Niedersachsen kurzfristig in die Höhe schnellen. Zudem hat sich die Regierung bewusst dazu entschlossen, alle Impfstoffe für Menschen über 60 freizugeben. So ist nicht genügend Vakzin von Biontech/Pfizer und Moderna für die jungen Menschen vorhanden. Das verschärft zusätzlich das Impfproblem.

Wie kann das verlorengegangene Vertrauen nun zurückgewonnen werden?

Es ist notwendig, dass die Wartelisten abgearbeitet werden, bevor neue Termine freigegeben werden oder sie für neue Priorisierungsgruppen geöffnet werden. Gleichzeitig muss Klarheit darüber geschaffen werden, wie und wo sich die Menschen impfen lassen können. Etwa bei welchen Arztpraxen noch Astrazeneca-Impfstoff zur Verfügung steht. In anderen Ländern gibt es diese bereits. In Niedersachsen müssen die Menschen aber mühsam die Arztpraxen in ihrer Umgebung abtelefonieren. Das ist viel Aufwand, der von einem Großteil der Bevölkerung nicht geleistet werden kann.

Also besteht ein gesundheitlicher Nachteil für die Menschen, die sozial benachteiligt sind?

Es wurde großspurig angekündigt, in sozialen Brennpunkten Impfangebote zu machen. Aber auch das wird nun erst mal ausgesetzt. Das ist für die Menschen fatal, die nicht ohne Weiteres Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Den Regionen und Landkreisen fehlt dafür der Impfstoff. Es ist jetzt dringend nötig, alle politischen Akteurinnen und Akteure an einen Tisch zu bekommen, damit das Land endlich die bestehenden Fehler der Impfkampagne reduzieren kann. Es braucht mehr Transparenz.

Von Mandy Sarti