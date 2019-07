Hannover

Nach Meinung der Grünen im niedersächsischen Landtag geht der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schnell genug. Deswegen fordern sie nun eine Solarzellenpflicht für alle Neubauten.

„Sonnenstrom und Sonnenwärme bieten eine riesiges Potenzial für eine saubere und klimafreundliche Energieerzeugung“, machte die energiepolitische Sprecherin der Fraktion, Imke Byl, am Montag deutlich. Im Flächenland Niedersachsen stünden Dachflächen mit einer Gesamtgrößte von 28.600 Hektar, umgerechnet etwa 40.000 Fußballfelder, zur Verfügung. Solaranlagen auf Dächern böten die Chance, dort Energie zu produzieren, wo sie auch tatsächlich benötigt werde, so Byl. „Zudem ist Solarenergie eine kostengünstige Stromquelle.“

Grüne streben Änderung der Landesbauordnung an

Nach Auffassung der Parlamentarierin bedarf es für die Umsetzung einer Änderung der Landesbauordnung. Die Solarpflicht soll sowohl für gewerbliche als auch private Häuserbauer gelten. Eine Gefahr, die Bauherren mit einer solchen Regelung zu sehr einzuschränken, sieht sie dabei nicht: „Schon jetzt müssen sich Eigentümer mit baurechtlichen Vorschriften auseinandersetzen.“

Byl setzt dabei auf zwei Modelle: Eigentümer können sich entweder dazu entscheiden, selbst in eine Solaranlage zu investieren oder entsprechende Sonnenzellen von Energielieferanten zu pachten. „Allerdings amortisiert sich die eigene Anschaffung schon nach zehn bis 15 Jahren.“

Auch an den Gebäuden des Landes soll diese Forderung nicht vorbeigehen. Byl betonte, dass Niedersachsen ein Vorbild sein müsste. Sie erneuerte in diesem Zusammenhang auch noch einmal die Kritik an der Landesregierung: „Seit zwei Jahren steht die Klimapolitik im Land still. Dabei läuft uns die Zeit davon.“

Regierungsfraktionen gegen Vorstoß

Doch offenbar stoßen die Grünen auch mit ihrem neuen klimapoltischen Antrag auf Widerstand. Die Regierungsfraktionen SPD und CDU sprechen sich klar gegen eine Solarpflicht aus. „Wir lehnen es ab, Privatpersonen bei Neubauten zur Installation von Solaranlagen zu zwingen“, sagte Volker Senftleben ( SPD). Nicht jede Bauherrin oder jeder Bauherr könnte sich eine solche Anlage auf dem Dach leisten. Die CDU fürchtet indes, das die Baukosten auf diese Weise noch weiter in die Höhe schnellen.

Auch der sonst so um Einigkeit bemühte Oppositionspartner FDP stellte sich gegen den Antrag. Horst Kortlang machte deutlich, dass die Entscheidungsfreiheit der Häuserbauer an oberster Stelle stehen müsse.

Von Mandy Sarti