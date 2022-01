Grüne wollen Geschichte schreiben: Julia Willie Hamburg will Wahlkreis Hannover-Mitte direkt gewinnen

Hannover

Rückenwind für die Landtagswahl: Julia Willie Hamburg wurde am Samstag mit 96,1 Prozent zur Direktkandidatin der Grünen für den Wahlkreis Hannover-Mitte gewählt. Die derzeitige Vorsitzende hat große Pläne: Sie will am 9. Oktober das beste Ergebnis der Grünen in dem Wahlkreis einfahren und per Direktmandat in den Landtag ziehen.

„Grün wird stark, Grün gewinnt Hannover direkt“, sagte Julia Willie Hamburg bei der digitalen Aufstellungsversammlung des Stadtverbandes. Fünf Jahre Große Koalition seien genug, Niedersachsen müsse nun zukunftsfähig aufgestellt werden.

Wirtschaftsministerium für die Grünen?

Die Grünen in Niedersachsen haben klare Vorstellungen: Sie wollen in die Regierung. Im Spitzenduo mit dem ehemaligen Agrarminister Christian Meyer soll Julia Willie Hamburg die Partei zum Ziel bringen. „Ich möchte, dass wir selbstbewusst in die Landtagswahl und in die Regierungsbeteiligung gehen.“ Konkret spricht sich die designierte Spitzenkandidatin vor den Mitgliedern dafür aus, dass die Grünen, Umwelt-, Landwirtschafts- und Finanz- und Wirtschaftsministerium besetzen. Als mögliche Vizeministerpräsidentin könnte Julia Willie Hamburg gerade das Wirtschaftsministerium Gestaltungsspielraum liefern. Immerhin will die Partei die Verkehrswende voranbringen. Nach 22 Jahren wäre zudem erstmals wieder eine Frau an der Spitze des Hauses.

Neben Hannover-Mitte wurden noch Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für vier weitere Wahlkreise festgelegt. Der derzeitige Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Gerald Heere, wurde zum Direktkandidaten für Hannover-Buchholz gewählt. „Die Grünen müssen in Regierungsverantwortung, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen“, betonte er. Der studierte Politologe will für eine bessere Gebäudesanierung und die Einrichtung eines Niedersachsens-Fonds streiten.

Evrim Camuz ist Direktkandidatin für Hannover-Linden

Direktkandidatin für den Wahlkreis Hannover-Linden ist Evrim Camuz. Die Nahostwissenschaftlerin, die derzeit Rechtswissenschaften an der Leibniz-Universität studiert, will für eine bessere Familienpolitik kämpfen. „Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen fanden in Corona-Verordnungen der Landesregierung keine Bedeutung.“ Dies müsse sich ändern.

Julia Willie Hamburg, Gerald Heere und Evrim Camuz zogen ohne Gegenkandidierende in die Wahl um die Direktkandidatur. Anders im Wahlkreisen Hannover-Döhren: Norbert Gast, Referent im Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, setzte sich im dritten Wahldurchgang gegen Axel Kurth durch. Anke Alvermann-Schuler und Christian Meyer-Radkau schieden bereits zuvor aus.

Den Wahlkreis Hannover-Ricklingen setzte sich die Industriedesignerin Julia Stock durch. Sie will sich für eine bessere Energiepolitik einsetzen. „Ich bin nah dran an der Politik“, sagte sie und spielte auf ihre Arbeit beim Landesverband Erneuerbarer Energie an. Julia Stock wurde bereits 2017 zur Direktkandidatin gewählt, verpasste allerdings den Einzug in den Landtag.

Die Landesliste der Grünen soll erst am 25. März beim Landesparteitag gewählt werden, das Wahlprogramm wird zwei Wochen nach Pfingsten festgelegt.

Von Mandy Sarti