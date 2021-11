Grüne und FDP üben Kritik: Landesregierung nicht ausreichend auf vierte Welle vorbereitet

Hannover

Niedersachsens Landesregierung reagiert auf das dynamische Infekitionsgeschehen und will flächendeckend auf 2G umsteigen. Für Ungeimpfte sollen so deutliche Einschränkungen gelten. Eine entsprechende Verordnung will die rot-schwarze Landesregierung in der kommenden Woche vorstellen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover. Doch die Oppositionsfraktionen üben Kritik.

„Es ist erschreckend, wie unsortiert die Landesregierung in die vierte Welle der Pandemie stolpert“, betonte Julia Willie Hamburg, Fraktionschefin der Grünen, am Freitag. Statt den Ehrgeiz zu entwickeln, die Dynamik zu brechen, verstecke sie sich hinter der Überarbeitung von Stufenplänen. „Die Anwendung der 2G-Regelung in bestimmten Bereichen ist sinnvoll, allerdings ist das alleine keine Sicherheit“, machte sie deutlich. Neben der Wiedereinführung der kostenlosen Tests, die dringend überfällig gewesen sei, brauche es auch wieder Tests am Arbeitsplatz. Zudem müsse auch bei 2G in engen Räumen über eine Test- und Maskenpflicht nachgedacht werden. Daneben müsse eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geprüft und ernsthaft abgewogen werden. „Hier kommt viel zu wenig von Ministerpräsident Weil und der Landesregierung insgesamt.“

FDP hält flächendeckende 2G-Regel für zu pauschal

FDP-Chef Stefan Birkner äußerte sich ebenfalls kritisch: „Einmal mehr macht die Landesregierung den Eindruck, dass sie der Lage hinterher rennt.“ Seine Argumentation geht allerdings in eine andere Richtung: „Es muss bei der der aktuell dynamischen Infektionslage Anpassungen geben, die flächendeckende Einführung von 2G unabhängig von der geltenden Warnstufe wäre allerdings zu pauschal.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielmehr sollten sich die Maßnahmen am realen Infektionsrisiko orientieren – dies sei beim Friseur anders als auf Großveranstaltungen. Der Liberale verwies zudem darauf, dass die Menschen und Unternehmen Planbarkeit bräuchten: „Wir brauchen einen Stufenplan, der längerfristig greift und nicht jedes Mal, wenn sich die Situation ändert, in wesentlichen Punkten angepasst werden muss.“

Von Mandy Sarti