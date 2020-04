Mehr parlamentarische Kontrolle: Grüne und FDP fordern Sondersitzung des Landtages

Hannover

Die Corona-Krise beeinflusst das Landesparlament. Aus gesundheitlichen Gründen wurde die Landtagssitzung im März auf nur einen Tag beschränkt. Im April ist wegen der Osterferien eigentlich kein Plenum vorgesehen. Doch Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg und FDP-Chef Stefan Birkner wollen das jetzt ändern. Sie haben eine Sondersitzung des Landtages beantragt.

Das Schreiben mit der Forderung wurde am Mittwoch an Landtagspräsidentin Gabiele Andretta ( SPD), die Fraktionsvorsitzenden der SPD und CDU und Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) übermittelt. Darin heißt es: „Die großen Herausforderungen für das Gesundheitssystem, die tiefgreifenden Freiheitsbeschränkungen aufgrund exekutiver Rechtsakte sowie die daraus resultierenden gravierenden Auswirkungen auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Folge des Pandemiegeschehens machen eine kurzfristige parlamentarische Befassung mit den aktuellen Entwicklungen notwendig.“ Die Sondersitzung soll sich mit der Bewältigung der Corona-Krise und der Sicherstellung des Parlamentsarbeit in dieser Zeit befassen.

„Ausmaß noch gar nicht absehbar“

Julia Willie Hamburg machte deutlich: „Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschnitte haben für unser Land schwere wirtschaftliche und soziale Folgen. Deren ganzes Ausmaß oder gar Ende ist noch nicht absehbar.“ Die Lockerungen der Maßnahmen und die schrittweise Rückkehr zu einem Normalzustand bedürfe einer öffentlichen Debatte, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Kritik an fehlender Transparenz

Auch Stefan Birkner hatte in den vergangenen Tagen immer wieder kritisiert, dass es ihm bei den Entscheidungen des Bundes und der Länder an der entsprechenden Transparenz fehle. Auch die Panne um die Verordnung, die kurzfristig auch soziale Kontakte innerhalb der eigenen Wohnung verbot, verstärkte diese Annahme. Er forderte mehr parlamentarische Beteiligung und kündigte Kontrolle an. „Einerseits sind der Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und die großen Herausforderungen für das Gesundheitssystem zu bewältigen, andererseits sind wir alle massiven Grundrechtseinschränkungen ausgesetzt. Hierüber muss in dem dafür demokratisch legitimierten Gremium eine Debatte stattfinden.“

Um ihr Anliegen durchzusetzen, benötigen Grüne und FDP die Unterstützung von SPD und CDU. Denn um ein Sonderplenum durchzusetzen, müssen mindestens ein Viertel der Abgeordneten dafür stimmen.

Die CDU will am Donnerstagnachmittag in ihrer Fraktionssitzung über die Forderung beraten. Aus Parteikreisen ist derweil schon jetzt zu hören, dass man sich dem Anliegen der Oppositionsfraktionen anschließen wolle.

