Grüne und FDP erneuern Kritik an Bildungspolitik der GroKo

Hannover

Es ist eine Bündelung der Kritik, die seit Wochen im Raum steht. Lehrermangel, Abordnungen, schlechte Unterrichtsversorgung, eine zum Scheitern verurteilte Dorflehrerprämie – Björn Försterling ( FDP) wird nicht müde, alle Punkte aufzuzählen. Er ist überzeugt: „Der Patient Schulsystem in Niedersachsen ist krank.“

Und so rechnet der Liberale ab. Er zeigt sich erschüttert darüber, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) nach den Sommerferien groß eine Prämie für all diejenigen Lehrer ankündigt, die aufs Land wechseln, aber keine konkreten Pläne zur Ausgestaltung hat. „Im Kultusausschuss konnten Vertreter der Landesregierung nicht sagen, welche Regionen betroffen sind“, mahnte der Bildungsexperte an.

Auch Oppositionskollegin Julia Hamburg (Grüne) fand keine lobenden Worte für die Arbeit der Großen Koalition. Es geschehe nichts, außer „schönreden, kleinreden, wegsehen“. Und verwies mit Blick auf die kürzlich veröffentlichte Bertelsmann-Studie erneut darauf, dass man in Niedersachsen zu „Taschenspielertricks“ greife und die Zahlen schönrechne. Sodass am Ende nicht der eigentliche Bedarf an Lehrern feststünde, sondern eine Zahl, die zumindest im Ansatz zu erfüllen sei.

Kultusminister verteidigt sich

Kultusminister Tonne bekam Rückendeckung von den Regierungsfraktionen SPD und CDU. Aber auch er selbst setzte zur Verteidigung an. An den Schulen seien zum Schuljahresanfang immerhin 1777 neue Lehrer eingestellt worden, so seine Argumentation. Das seien 350 mehr als ausgestiegen sind. Dass trotz einer überschüssigen Bewerberzahl einige Stellen offen geblieben seien, liege an den Fächerkombinationen und daran, dass einige Lehrkräfte nicht an gewissen Schulen oder Regionen arbeiten wollen, so der Minister. Man arbeite an langfristigen Planungen und habe bereits viel in die Bildung investiert.

Von Mandy Sarti