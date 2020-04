Grüne setzen sich für Corona-Elterngeld ein

Hannover

Eigentlich sollte der Landtag erst im Mai wieder zusammenkommen. Zu spät, fanden die Abgeordneten der Opposition: Auf Antrag von Grünen und FDP steht nun eine Sondersitzung zur Corona-Krise an. Die NP sprach mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Julia Willie Hamburg.

Frau Hamburg, am Donnerstag startet die Sondersitzung des Landtages. Für die haben Sie sich gemeinsam mit der FDP eingesetzt. Wieso ist Ihnen das Anliegen so wichtig?

Wir erleben augenblicklich eine Zeit, in der die Regierung mit Verordnungen massive Eingriffe in unsere Grund- und Freiheitsrechte vorgenommen hat. Das ist für den wichtigen Infektionsschutz an sich gerechtfertigt. Aber in der Vergangenheit sind viele Fehler passiert, die zeigen, dass sich die Landesregierung nicht selbst kontrollieren kann. Deswegen braucht es dringend die Beteiligung des Parlaments.

Das heißt, Sie sind mit dem Krisenmanagement der Landesregierung unzufrieden?

Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, es gibt keine richtigen Lösungen und kein Schema, an dem man sich orientieren kann. Aber es passieren Fehler, die nicht passieren dürfen. Die Menschen werden fälschlicherweise in ihren Rechten beschnitten, weil die Landesregierung nicht fokussiert arbeiten.

Sie denken vermutlich an die falsch geregelten Besuchsverbote der vorletzten Verordnung, in der die Landesregierung zunächst alle Kontakte innerhalb der eigenen Wohnung mit Menschen, die nicht dort leben, untersagt hat?

Genau das ist ein solcher Fehler, der nicht passieren darf. Aber auch in der neuen Verordnung zu den Lockerungen zeigt sich, dass die Landesregierung ungenau arbeitet und die Regionen nicht im Blick hat. Die Notbetreuung für Kinder ist nicht eindeutig geregelt. Die Geschäfte dürfen wieder öffnen, aber für deren Angestellten gibt es eben keinen Anspruch auf einen Kitaplatz. In Zukunft sollten solche Fehler nicht mehr gemacht werden. Deswegen bringen wir in der Landtagssitzung ein Gesetz auf den Weg. Das sorgt dafür, dass wir Abgeordneten schon im Vorfeld über schwerwiegende Verordnungen informiert werden. Und eben nicht erst dann, wenn sie veröffentlicht werden – wenn es also zu spät ist. So können wir eingreifen, mitberaten und für mehr Rechtssicherheit sorgen.

Corona-Elterngeld als Unterstützung

Die Regeln zur Notbetreuung verärgern im Moment viele Eltern. Was müsste dabei optimiert werden?

Die Familien sind werden gerade übersehen. Mit ihren großen Lockerungsdebatten versucht die Landesregierung darüber weg zu täuschen, dass sie in Wahrheit an viele Menschen einfach nicht denkt. Aber genau diese Menschen brauchen eben konkrete Unterstützung. Es fehlen klare Konzepte für Eltern, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Deswegen setzen wir uns für ein Corona-Elterngeld ein, also eine finanzielle Unterstützung für all diejenigen, die ihre Kinder nicht in die Kita geben können.

Konzentriert sich die Landesregierung zu sehr auf die Wirtschaft?

Ja – und das ist fatal. Die Hilfe für die Wirtschaft ist richtig. Aber auch viele soziale Angebote fallen weg. Depressive, Wohnungslose, Familien, Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden und viele andere werden im Moment zu wenig berücksichtigt. Was bietet die Landesregierung da bisher? Fehlanzeige. Das muss sich dringend ändern, denn wir können diese Krise nur überstehen, wenn niemand zurückgelassen wird.

Dabei sind vor allem auch die Kommunen in der Pflicht. Sie müssen für die Corona-Krise viel Geld in die Hand nehmen.

Viele kommen schon jetzt sogar an den Rand der Leistungsfähigkeit, weil sie Lücken stopfen müssen, die Bund und Land nicht auf dem Schirm haben. Deswegen wollen wir, dass das Land die Kommunen finanziell wesentlich stärker unterstützt. Denn neben Lockerungsdebatten geht es auch noch um etwas anderes: Wir müssen unseren Alltag im Krisenmodus, der ja noch länger andauert, neu gestalten. Die Bürgerinnen und Bürger werden die Regeln nur dann weiterhin so breit akzeptieren, wenn ihnen ihr Leben neu ermöglicht wird. Doch darauf hat Politik momentan leider keine Antworten.

Wie könnte so ein Leben in Zeiten von Corona aussehen?

Das Leben muss weitergehen, nur anders. Zum Beispiel dadurch, dass Theater künftig Tickets für Online-Vorstellungen verkaufen, dass kleine Dorffeste oder gesellschaftliche Rituale so organisiert werden, dass sie mit Einhalten von Abständen und begrenzter Personenzahl wieder möglich sind. Auch Freilichtkinos bieten schon unter gewissen Vorkehrungen die Option, dass das Leben trotz Corona weitergeht und attraktiv bleibt. Es ist die Aufgabe der Politik, gerade die Kreativwirtschaft zu unterstützen, die Infrastruktur zu liefern und mit klugen Start-ups zusammenzuarbeiten. Denn sinkt erst bei vielen die Akzeptanz, verlieren wir in der Corona-Krise. Es geht darum, über möglichst kreative Lockerungen nachzudenken und alle im Blick zu haben. Wir dürfen niemanden vergessen.

Von Mandy Sarti