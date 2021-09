Grüne legen bei Kommunalwahl deutlich zu - Rückenwind für die Bundestagswahl?

Hannover

Während sich die politische Karte der niedersächsischen Kommunen am späten Sonntagabend zum größten Teil schwarz und rot färbte, blieb die Freude aber auch bei den Grünen nicht aus. In Osnabrück gelang es ihnen, im Stadtrat die Mehrheit zu sichern. Bereits um 19.30 Uhr, kurz nachdem erste Prognosen veröffentlicht wurden, betonte Landesvorsitzende Anne Kura im Gespräch mit der NP: „Niedersachsen wird immer grüner.“

Später am Abend, als die Auszählungen zwar immer noch liefen, sich aber ein deutlicheres Stimmungsbild abzeichnete, sagte sie: „In Städten wie Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück werden unsere Grünen Oberbürgermeisterkandidierenden in die Stichwahl kommen, in Göttingen ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das zeigt: Wir legen landesweit zu und der Zuspruch zu grüner Politik wächst.“ Der Partei ist es in Niedersachsen gelungen, ihre Mitgliederzahl im Vergleich zur Kommunalwahl 2016 zu verdoppeln. Durchaus ein Erfolg: Vor ein paar Jahren reichte man den Grünen mancherorts in Niedersachsen noch nicht einmal die Hand. Anne Kura ist überzeugt: „Es geht den Menschen um die Veränderung, die unser Land dringend braucht – für mehr Klimaschutz, für eine sozial gerechte und ökologische Politik, für ein vielfältiges und weltoffenes Niedersachsen.“

Rückenwind für die Bundestagswahl?

Ihr Co-Vorsitzender Hanso Janßen zeigte sich derweil zuversichtlich, dass sich das Stimmungsbild auch auf die Bundestagswahl übertragen lasse: „Das ist richtig guter Rückenwind! Dort ist noch alles drin.“ Den Aufschwung wolle man auch für die Landtagswahl 2022 nutzen.

Bei den Liberalen war die Stimmung am Sonntagabend ebenfalls gut. „Auch wenn noch lange nicht alle Stimmen ausgezählt sind, zeichnet sich ab, dass wir als Freie Demokraten in Niedersachsen flächendeckend deutlich zulegen werden“, sagte FDP-Chef Stefan Birkner. Seine Partei erzielte vor allem in Northeim einen Erfolg: Christian Grascha, Finanzexperte der Landtagsfraktion, forderte dort die amtierten Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (SPD) heraus. Zwar lag sie um 21:35 Uhr zwar mit 60,3 Prozent in Führung. Christian Grascha gelang es bis dahin aber immerhin, 39,3 Prozent einzufahren.

FDP stellt möglicherweise erneut Bürgermeister in Springe

Nicht der einzige Landtagsabgeordnete der FDP, der ins Rennen ging, Bildungsexperte Björn Försterling versuchte in Wolfenbüttel Landrat zu werden und konnte bis zum Abend 13,2 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Stefan Birkner zeigte sich im Gespräch mit der NP überzeugt: „Das ist für die Region ein schönes Ergebnis.“ Deutlich besser lief es allerdings in Springe: Christian Springfeld erzielte bei der Bürgermeisterwahl bis 20.33 Uhr immerhin auf 55,2 Prozent Zuspruch. Somit könnte der Liberale im Amt bestätigt werden.

Für den Landesvorsitzenden Stefan Birkner steht deswegen fest: „Es hat sich gezeigt, dass viele Menschen an den Ideen und Inhalten, für die wir stehen, interessiert sind und erwarten, dass es sowohl in den Kommunen, im Land und dem Bund endlich einer mutigen Zukunftsperspektive bedarf.“

Von Mandy Sarti