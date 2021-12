Fischerhude

Die Polizei ist am Dienstagabend mit zahlreichen Beamten in Fischerhude im niedersächsischen Kreis Verden im Einsatz. In einem Wohnhaus wurden zwei Leichen entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Das Haus ist gesichert.“

Ob beide Opfer eines Verbrechens wurden, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei war am Dienstag seit etwa 17 Uhr mit zahlreichen Streifenwagen in dem rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Ort in Einsatz, der rund 30 Kilometer nordöstlich von Bremen liegt. Der Einsatz lief auch am späten Abend noch.

Frau durch Schusswaffe verletzt?

Zunächst hatte die Polizei auf Twitter mitgeteilt, dass eine Frau verletzt worden sei. Dabei soll eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Die Frau kam ins Krankenhaus. „Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Täter eine Frau in einem Wohnhaus verletzt haben“, teilte die Polizei weiter mit.

Kurze Zeit später fanden die Polizisten dann die beiden Leichen. Es war noch unklar, ob es sich bei dem Toten möglicherweise um den mutmaßlichen Täter handelt. Untersucht wird auch, in welchem Verhältnis die Opfer zueinander standen.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf der gesperrten Landstraße in Fischerhude. Quelle: Andre van Elten/TNN/dpa

Straße in Fischerhude weiträumig gesperrt

Eine Straße in dem Ort wurde gesperrt. Eine Polizeisprecherin hatte die Lage bereits zuvor als ernst, bezeichnet, ohne aber weitere Details zu nennen.

Die Polizei bittet darum, den Bereich in Fischerhude weiträumig zu umfahren und die Wege für die Einsatzkräfte frei zu halten. Betroffen ist die Landstraße zwischen „Im Pool“ und „Backsberg“.

Von RND/dpa/ewo