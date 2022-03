Hannover

Neueste Daten-Auswertungen der Barmer Krankenkasse deuten darauf hin, dass es zum zweiten mal in Folge keine Grippewelle geben wird. Dies teilte die Kasse am Montag mit. Demnach waren in Niedersachsen Anfang Februar nur elf von 100.000 Erwerbstätigen wegen Influenza krankgeschrieben. Im Bundesvergleich waren es nur in Thüringen weniger. In Bremen betrug der Wert 20, im Bundesschnitt 18. Dies entspricht den Angaben zufolge einem Minus von 85 Prozent gegenüber den Jahren 2018 bis 2020.

„Deshalb wird die Grippeschutzimpfung vor allem im kommenden Herbst wichtig, da das Immunsystem nun über zwei Jahre weniger trainiert wurde“, sagte die Geschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen, Heike Sander.

Die Grippewelle beginne normalerweise im November und erreiche ihren Höhepunkt im Februar und März.

Von RND/epd