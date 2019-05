Bergen

Soldaten aus den Niederlanden und Deutschland üben seit Montag gemeinsam in der Lüneburger Heide. An dem bis zum 24. Mai dauernden Manöver „Green Griffin 2019“ nehmen rund 2500 Soldaten und Soldatinnen teil. Im Fokus steht etwa die rasche Verlagerung von Fallschirmtruppen im Verteidigungsfall. Bei der binationalen Übung unter Führung der Division Schnelle Kräfte im Großraum Bergen-Celle werden auch Transportmaschinen vom Typ C-130 Hercules sowie die Hubschrauber AH-64 Apache und CH-47 Chinook eingesetzt, wie eine Bundeswehrsprecherin mitteilte. Auch Kampfhubschrauber vom Typ Tiger und Transport-Hubschrauber vom Typ NH-90 sind beteiligt, ebenso Gefechtsfahrzeuge wie der Wiesel.

Mehrere Einsätze in Niedersachsen geplant

Im Rahmen von „Green Griffin“ (Grüner Greif) sollen unter anderem bei mehreren sogenannten Luftlandeoperationen Fallschirmjäger per Flugzeug oder Helikopter zu ihren Einsatzorten gebracht werden und dort abspringen. Die Maschinen starten auf dem Flugplatz Celle-Arloh. Mitte Mai soll vor allem bei Verden und danach in der Nähe von Uelzen geübt werden. Auch zwischen Nienburg, Ostenholzer Moor und Luttmersen sind in den kommenden Wochen Einsätze geplant. Die Division Schnelle Kräfte ist auch für militärische Evakuierungen zuständig, bei denen Deutsche oder Bürger anderer Staaten aus Krisen- und Kriegsgebieten gerettet werden.

Von RND/lni