Viele junge Menschen wollten den Brexit nicht, das Votum gilt für sie trotzdem. Mit erheblichen Konsequenzen: Denn mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union endet auch das Erasmus-Programm, das einen Hochschulaustausch möglich macht. Künftig müssen deutsche Studierende deutlich höhere Gebühren als Einheimische zahlen. Für Niedersachsens Landesregierung Anlass, sich für neue Partnerschaften im Vereinigten Königreich einzusetzen.

„Es ist ein Anachronismus, wenn jungen Menschen in einer Zeit, in der die Welt zusammenwächst, beim internationalen Austausch Steine in den Weg gelegt werden“, ist Europaministerin Birgit Honé (SPD) überzeugt. Auch Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) bedauert den Ausstieg der Briten aus dem Programm: „Wir verlieren ein wichtiges Partnerland in der EU, dass viele renommierte Universitäten beheimatet. Der Ausstieg wird dem Austausch der Studierenden höhere Hürden in den Weg legen und voraussichtlich neben höheren Kosten auch ein Mehr an Bürokratie bedeuten.“

Master kostet zwischen 18.000 und 28.000 Pfund

Im vergangenen Jahr bekamen an der Leibniz Universität Hannover 45 Studierende die Möglichkeit, über das Erasmus-Programm im Vereinigten Königreich zu studieren. Zwölf von ihnen sagten coronabedingt allerdings ab. Für diejenigen, die ihren Auslandsaufenthalt antraten, gelten die gleichen Studiengebühren wie für die Briten. Ab Juni brauchen sie allerdings ein Studierendenvisum. Wer allerdings nach dem 1. Januar in Großbritannien studiert, muss mit deutlich höheren Gebühren rechnen. Ein Master kann zwischen 18.000 und 28.000 Pfund (20.000 bis 31.000 Euro) kosten. Für Birgit Honé steht deshalb fest: „Es darf nicht sein, dass unsere eigenen Studierenden nun die Leidtragenden des Brexit werden. Ihnen muss weiterhin ein Studium im Vereinigten Königreich möglich sein – unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.“

Das Land will deshalb die Partnerschaft mit Schottland weiter vorantreiben. Im vergangenen Jahr hatten die Landeshochschulkonferenz und die Hochschulvereinigung Universities Scotland eine Hochschulzusammenarbeit zwischen Niedersachsen und Schottland unterzeichnet. Seitdem hat das Wissenschaftsministerium rund 260.000 Euro in Projekte investiert. Eines davon ist das European Centre for Advanced Studies (ECAS), das von den Universitäten Lüneburg und Glasgow gegründet wurde.

Günstigere Gebühren durch Hochschul-Partnerschaften

Jörg Philipp Terhechte, Vizepräsident der Leuphana Universität Lüneburg und Hochschullehrer in Glasgow, ist überzeugt: „Die Bedeutung des Vereinigten Königreichs für Wissenschaft und Forschung ist sehr hoch. Deswegen ist es wichtig, dass weiterhin Anstrengungen unternommen werden, um die Partnerschaften aufrechtzuerhalten.“ Durch das ECAS ist es Studierenden möglich, weiterhin günstigere Gebühren zu zahlen. Sollten keine anderen Partnerschaften entstehen, ist sich Jörg Philipp Terhechte aber auch sicher, dass künftig weniger Studierende nach Großbritannien gehen, sondern andere Länder für ihren Aufenthalt wählen.

