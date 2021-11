Göttinger Gesundheitsamt völlig überlastet: Jetzt soll die Bundeswehr helfen

Göttingen

Verwirrung um den Inzidenzwert im Landkreis Göttingen: Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, sei die Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt derzeit so hoch, dass die Meldung der positiven Corona-Fallzahlen an das Robert Koch-Institut (RKI) „nicht zeitnah erfolgen“ könne. Folge: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Göttingen ist weitaus höher als diejenige, die das RKI täglich ermittelt und veröffentlicht.

Daraus ergab sich am Dienstag ein verworrenes Bild: Gab das RKI die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, für den Landkreis Göttingen mit 146,3 an, errechnete das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen für den selben Tag einen Inzidenzwert von 223,8. Ein beträchtlicher Unterschied.

Corona-Lage im Kreis Göttingen entwickelt sich „dramatisch“

Die Göttinger Stadtverwaltung, zuständig für das Gesundheitsamt, verwies angesichts der erschreckenden Zahlen explizit darauf, „dass sich die lokale Lage weiter dramatisch entwickelt. Die Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Göttingen erreichen aktuell den höchsten Stand an Fallzahlen seit Beginn der Pandemie.“ Die Infektionslage sei sehr diffus, konkrete Hotspots seien nicht auszumachen.

Spürbar werde die dramatische Entwicklung auf vielen Ebenen, so die Verwaltung: Die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern steige. Außerdem müsse das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung inzwischen auf vulnerable Gruppen beschränken.

Dazu gehören Menschen in Altenpflegeeinrichtungen. Außerdem werden immunsupprimierte Menschen (zum Beispiel wegen Vorerkrankungen, nach Transplantation oder altersbedingt) sowie Personen, die altersbedingt oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, zu den vulnerablen Gruppen gezählt.

Bundeswehr soll Gesundheitsamt in Göttingen unterstützen

„Das Team im Gesundheitsamt arbeitet unter Hochdruck an sechs Tagen in der Woche“, sagte dessen Sprecher Dominik Kimyon. Die Arbeitsbelastung sei enorm. Um die Kontaktnachverfolgung mindestens bei den vulnerablen Gruppen zu gewährleisten, sei das Team um etwa 50 Vollzeitstellen erweitert worden. Zudem unterstützten Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung und aus anderen Ämtern, beispielsweise aus dem Finanzamt, die Mitarbeiter. Kurzfristig soll das Gesundheitsamt auf 70 Vollzeitstellen aufgestockt werden. Zudem laufe gerade eine Anfrage nach Unterstützung bei der Bundeswehr, sagte Kimyon.

Um die Menschen für die hohe Infektionslage zu sensibilisieren, werde ab sofort zusätzlich zum RKI-Wert auch der intern ermittelte Wert des Gesundheitsamts täglich veröffentlicht, so die Stadtverwaltung. Dies gelte so lange, bis sich beide Werte wieder deutlich annähern. „Denn durch die Übermittlungswege vom Göttinger Gesundheitsamt an das Landesgesundheitsamt und von dort an das RKI mit jeweils festgelegten Fristen ergibt sich grundsätzlich eine leichte Differenz zwischen den RKI-Werten und denen des Gesundheitsamts“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Stadtverwaltung stellt trotz der unterschiedlichen Zahlen aber auch klar: Allein der vom RKI täglich veröffentlichte Inzidenzwert für den Landkreis Göttingen zähle. Nur dieser sei rechtlich bindend, „wenn beispielsweise bestimmte Maßnahmen Wirkung entfalten sollen“.

Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) zeigte sich am Dienstag besorgt über die aktuellen Entwicklungen: „Die hohe Zahl an Infektionen macht klar, dass die Situation ernst ist“, sagte sie auf Tageblatt-Anfrage. Wichtig sei, dass die Menschen mehr denn je besonnen bleiben, Kontakte wieder auf ein Minimum reduzieren und wo immer es geht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. „Das beste Mittel gegen die Pandemie ist aber immer noch das Impfen“, stellte Broistedt klar. Deshalb gelte es, die Impfangebote bei Ärztinnen und Ärzten oder den mobilen Impfteams zu nutzen.

Stadt prüft weitere Optionen für Schutzmaßnahmen

Welche Auswirkungen die weiter stark steigenden Infektionszahlen in Stadt und Landkreis Göttingen haben könnten, ist derzeit noch unklar. Maria Schmidt, zuständige Dezernentin für das Gesundheitsamt, betonte allerdings gegenüber dem Tageblatt: „Wir prüfen aktuell alle rechtlichen Optionen für weitere Schutzmaßnahmen, die die Vorgaben von Land und Bund ergänzen.“

Auf dem Weihnachtsmarkt in Göttingen gilt ab Mittwoch Maskenpflicht. Sünnje Otto (links) und Elena Isufi zeigen, wie es geht. Quelle: Christina Hinzmann/GT

Unterdessen hat das Land die Corona-Verordnung noch einmal erheblich verschärft – und damit auch die Regeln für Weihnachtsmärkte. Ab Mittwoch, 24. November, gilt dort außer der 2-G-Regel auch eine Maskenpflicht.

Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten in Göttingen und Osterode

Das hat auch Folgen für die Weihnachtsmärkte in Göttingen und Osterode. Auch dort müssten Besucher ab Mittwoch eine Maske tragen, bestätigte Kimyon. Man dürfe die Maske nur kurz abnehmen oder anheben, wenn man etwas essen oder trinken wolle. Die Maskenpflicht gelte ausschließlich auf dem Gelände der Weihnachtsmärkte und nur während der Öffnungszeiten. Es gebe derzeit allerdings keine Überlegungen, zum Beispiel den Weihnachtsmarkt in Göttingen komplett zu schließen, sagte Kimyon.

Von Andreas Fuhrmann/GT/RND