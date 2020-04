Göttinger Forscher: Nur jeder dritte Corona-Antikörper-Test ist korrekt

Göttingen

Die Corona-Krise hält an. Auch wenn sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt hat, ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg, das Virus möglichst unter Kontrolle zu halten, sind Tests. Nur wer die Infizierten kennt, weiß, wo die Infektionsketten unterbrochen werden können. Deshalb fordert auch die Politik eine massive Ausweitung der Tests. In Göttingen arbeitet ein Team aus Mitarbeitern mehrerer Institute unter Federführung des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Universitätsmedizin Göttingen ( UMG) daran. Prof. Uwe Groß und Prof. Michael Weig untersuchen derzeit die Zuverlässigkeit unterschiedlicher Antikörper-Tests. Zudem arbeiten sie mit Hochdruck daran, eigene Komponenten für die Tests herzustellen. Denn ein Problem ist: Der Weltmarkt ist nahezu leer gefegt. „In sechs Wochen könnten wir so weit sein“, sagt Groß.

Zweithöchste Sicherheitsstufe

Im Labor seines Instituts werden derzeit täglich bis zu 1000 Tests verarbeitet. Auch die Patienten und Mitarbeiter der UMG werden dort gescreent. Derzeit werden vor allem sogenannte PCR-Tests benutzt, um eine Infektion mit dem Covid-19-Erreger nachzuweisen. Dafür werden im Institut die Proben – Abstriche der Patienten – in einem Labor der Sicherheitsstufe drei “S 3” aufbereitet. Das Labor wurde zuvor beispielsweise für Tuberkuloseerreger genutzt, es ist eines der wenigen dieser Sicherheitsstufe in der Region. Nur ein S4-Labor ist noch stärker gesichert, beispielsweise für den Umgang mit Ebola-Erregern.

Prof. Uwe Groß (links) und Prof. Michael Weig, Ärzte für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie der UMG. Quelle: Christina Hinzmann

Allerdings: Die großen Hightech-Apparate zur Aufbereitung der Covid-19-RNA, des Erbgutes, stehen still. Es fehlt an Komponenten für die Separierung der Virus-RNA. „Also pipettieren wir zu Fuß“, sagt Groß. Nebenan im Labor sitzen Studenten, die sich freiwillig gemeldet haben, und trennen mithilfe von langen Pipetten die Virus-RNA von Hand aus den zuvor im S-3-Labor aufbereiteten Patienten-Proben. Ein weiterer weltweiter Engpass: Die kleinen Plastikpaletten, in denen die Proben aufbereitet werden können. Auch dafür will das Göttinger Team bald eine unabhängige Lösung an den Start bringen.

Antikörper-Schnelltests mit hoher Fehlerquote

Ein PCR-Test zur Anlayse des Erbgutes braucht etwa vier Stunden Zeit, dazu kommen die Aufbereitung der Proben und die Auswertung der Ergebnisse: Auf dem Bildschirm von Dr. Raimond Lugert sind am Ende des Tests dann unter anderem rote Kurven zu sehen. Eine Kurve verläuft besonders steil, dieser Patient hat eine starke Virusbelastung, ist demnach hochinfektiös. Sein Wert liegt deutlich über dem der Vergleichskurve. „Etwa drei bis fünf von 100 Proben sind im Durchschnitt positiv”, sagt Lugert.

COVID-19-Test: So sieht ein deutlich positiver Befund auf das Corona-Virus aus (Kurve links). Quelle: Christina Hinzmann

Die RNA-Tests gelten als sehr zuverlässig, sie zeigen an, ob ein Patient mit dem Virus infiziert ist – an den Tagen, an denen er ansteckend ist. Hat er die Infektion bereits hinter sich, wirkt der Test nicht. Dann ist ein Antikörper-Test gefragt. Diese Tests sind seit Kurzem in Apotheken und im Internet für jeden erhältlich.

Wissenschaftler Weig allerdings sagt: „Die Sensitivität der Schnellteste beträgt bei manchen Systemen leider nur 30 Prozent.“ Das heißt, nur etwa jedes dritte Testergebnis ist ein korrekter Nachweis für Covid-19-Antikörper im Blut.

Groß und Weig untersuchen derzeit vier unterschiedliche Antikörper-Tests auf ihre Zuverlässigkeit. Drei davon sind einfach anzuwendende Schnelltests, einer ein auf Profi-Labore ausgerichteter Test namens ELISA. „Der Test, der am besten abschneidet, soll demnächst eingesetzt werden. „Das versuchen wir herauszufinden”, sagt Groß.

Zudem werten die Wissenschaftler die Blutproben der Patienten aus, die in der UMG behandelt und bereits genesen sind. Jeder, der eine Infektion hinter sich hat, kann sein Blut dafür zur Verfügung stellen. Den Kontakt zu den Forschern vermittelt das Gesundheitsamt. „Es haben sich bereits Freiwillige bei uns gemeldet, die sich dafür zu Verfügung stellen”, so Groß weiter.

Wie lange hält eine Immunität an?

„Wir wissen noch zu wenig über die Immunitäten”, sagt Weig. Ob eine überstandene Infektion für eine kurzen oder einen längeren Zeitraum gegen eine Neuinfektion immun macht und ob überhaupt, das wollen sie herausfinden. „Untersuchungen an Rhesusaffen haben gezeigt, dass sie nach einer Infektion mit Covid-19 einen Immunschutz aufgebaut haben”, so Groß.

Untersuchungen hätten zudem gezeigt, dass Menschen nach einer Infektion mit den Coronaviren SARS und MERS ebenfalls eine Immunität entwickelt haben. Weig: „Die Frage ist also, wenn Covid-19 zu einer Immunität führt, wie lange hält die an?” Wie eine sogenannte Herdenimmunität, wenn also etwa 70 Prozent der Bevölkerung eine Viruserkrankung durchgemacht haben, wirkt, könne man gut am Zika-Virus sehen. Das Virus wütete im Jahr 2015 in Süd-und Mittelamerika.

„Dort ist diese Herdenimmunität entstanden”, so Groß. Bis die aber möglicherweise in der Corona-Pandemie erreicht ist, sprechen sich die Göttinger Wissenschaftler für eine kombinierte Anwendung der beiden Testverfahren aus.

Campus-Labore arbeiten zusammen Um die Testkapazitätenin Göttingen deutlich auszuweiten, wurde unter Federführung des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der UMG von Prof. Uwe Groß und Prof. Michael Weig in den vergangenen Wochen das diagnostische Netzwerk „CoV2-DiaNetGÖ“ am Göttingen Campus aufgebaut. Beteiligt daran sind Institute der Universität Göttingen, der Universitätsmedizin Göttingen sowie die Max-Planck-Institute. Sie alle stellen Geräte und Personal zur Verfügung. Zudem wurden weitere diagnostische Kapazitäten geschaffen: Neben dem UMG-Labor sind auch im Tierärztlichen Institut der Universität sowie am MPI für Experimentelle Medizin und dem Deutschen Primatenzentrum (DPZ) Labore beteiligt . Auch das Göttingen Center for Molecular Biosciences (GZMB) bringt sich in das Netzwerk am Göttingen Campus ein.

