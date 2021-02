Göttinger Corona-Forscherin Priesemann: So gelingt der Weg aus dem Lockdown

Viola Priesemann, Jahrgang 1982, studierte Physik und Neurowissenschaften. Laut Wikipedia forschte sie nach ihrem Studium an der Technischen Universität Darmstadt sie zur neuronalen Informationsverarbeitung an der École normale supérieure in Paris, am Caltech in Kalifornien und dem Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. 2013 wurde sie an der Universität Frankfurt im Fachbereich Physik promoviert. In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sich Priesemann mit Ausbreitungsdynamik in neuronalen Netzen. 2014 wurde sie Fellow am Bernstein Center for Computational Neuroscience Göttingen und bewarb sich 2015 erfolgreich für eine unabhängige Max-Planck-Forschergruppe, die sie derzeit am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen leitet. Im Zuge der Corona-Pandemie erforschte Priesemann die Ausbreitung und Eindämmungsstrategien des Coronavirus SARS-CoV-2.