Göttingen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer zur A7 in Göttingen hat am Sonnabendmittag ein 33-jähriger Göttinger sein Leben verloren. Nach bisherigen Informationen raste ein Porsche geradeaus über den Kreisel vor der Autobahnzufahrt und durchschlug die Leitplanke. Der 25-jährige Fahrer überlebte schwer verletzt, der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle.

Der Notruf ging um 12.15 Uhr bei der Polizei ein. Die Beamten fanden den Sportwagen rund 100 Meter jenseits der Fahrbahn auf einem Feld, Teile des Fahrzeugs hatten sich in der Elliehäuser Gemarkung verteilt. Polizeisprecherin Jasmin Kaatz machte am Sonnabend nur wenige Angaben zum Unfallhergang. Demnach fuhr das Auto gerade über den Kreisel, beschädigte die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Feld zum Stehen.

Ursache noch unklar

Die Ursache sei noch ungeklärt, so Kaatz auf Nachfrage am Sonnabend. Die Ermittlungen würden noch andauern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Gutachter eingeschaltet und das Unfallfahrzeug beschlagnahmt. Hinweise, wonach ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll, kommentierte die Polizei nicht. Die Strecke wurde während der Bergungsmaßnahmen bis 17.30 teilweise gesperrt, der Verkehr an der Stelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Außerdem waren der Rettungshubschrauber und zur Aufklärung aus der Luft das Drohnen-Team der Rosdorfer Feuerwehr angefordert worden.

Von Markus Scharf