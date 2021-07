Göttingen

Nach einem Polizeieinsatz in der Göttinger Innenstadt, bei dem am Sonntagmorgen ein Polizist einem 28-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Göttingen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen den 31-jährigen Beamten werde wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt, teilte Behördensprecher Andreas Buick am Montag mit. Auch gegen den 28-Jährigen wird ermittelt, hier kommen die Straftatbestände Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung in Frage.

Schläge ins Gesicht am Kornmarkt

Zu dem Vorfall war es gekommen, als vier Beamte die Identität eines Mannes feststellen wollten, der nach Angaben der Polizei in der Innenstadt durch verbal aggressives Verhalten und provozierende Gesten aufgefallen war und sich einem Funkstreifenwagen in den Weg gestellt hatte. Als sich der 28-Jährige der Kontrolle widersetzte, überwältigten ihn die Beamten und brachten ihn anschließend zur Wache. Kurz darauf kursierte in den sozialen Medien ein Video, das ein Augenzeuge mit seinem Handy aufgenommen hatte. Auf dem Video ist unter anderem zu sehen, wie ein Beamter dem am Boden liegenden Mann ins Gesicht schlägt.

Ohrfeige in Holtensen

Im vergangenen September hatte ein anderer Vorfall für Aufsehen gesorgt. Damals hatte ein Polizist während eines Einsatzes in einer Wohnung im Göttinger Stadtteil Holtensen einem 19-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Zuvor hatten sich Nachbarn wiederholt beschwert, weil sie sich durch Lärm, laute Musik und Schreie in der Wohnung des Heranwachsenden +massiv gestört fühlten. Während des Einsatzes – es war bereits der dritte Einsatz der Polizei in der Wohnung an diesem Morgen - befand sich der 19-Jährige in einem Videostream. Ein Chatpartner, der das Geschehen live mitverfolgte, zeichnete das Video auf und lud es auf der Plattform YouTube hoch.

„Geldstrafe auf Bewährung“

Damals hatte die Polizei Hildesheim die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 35-jährigen Beamten geführt, der dem 19-Jährigen die Ohrfeige verpasst hatte. Inzwischen ist die strafrechtliche Aufarbeitung abgeschlossen. Der Polizeibeamte habe vom Amtsgericht Göttingen eine Verwarnung mit Strafvorbehalt wegen Körperverletzung im Amt erhalten, teilte Buick mit.

Bei dieser Sanktion handelt es sich gewissermaßen um eine Geldstrafe auf Bewährung: Sollte es innerhalb der auf ein Jahr festgesetzten Bewährungszeit zu einem erneuten Verstoß kommen, behält sich das Gericht vor, dem Polizisten eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 90 Euro (insgesamt 3600 Euro) aufzuerlegen. Der Polizist erhielt zudem die Auflage, 1000 Euro an die Stiftung Opferhilfe zu zahlen. Der Beamte habe diese Zahlung bereits geleistet, sagte Buick.

Polizist wieder eingesetzt

Der Polizist war nach dem Vorfall vorübergehend umgesetzt worden. Außerdem leitete die Polizeidirektion Göttingen gegen ihn ein Disziplinarverfahren ein. Dieses werde nach dem Abschluss des Strafverfahrens fortgesetzt, sagte Behördensprecherin Tanja Kurth-Koch. Inzwischen befinde sich der Beamte wieder in seiner vorherigen Dienststelle. Seine weitere Verwendung werde Thema der disziplinarrechtlichen Prüfung sein.

Gegen den 19-Jährigen lief ebenfalls ein Strafverfahren, weil er die Polizisten lautstark beschimpft und beleidigt hatte. Dabei fielen unter anderem Ausdrücke wie „Kleine Wichser, verpisst Euch, ihr Spastis“ und „Haut ab, ihr Scheißbullen“. Das Amtsgericht Göttingen verhängte gegen ihn wegen Beleidigung eine Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu je 15 Euro (insgesamt 825 Euro).

Von Heidi Niemann