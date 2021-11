Göttingen/Hamburg

Der Sendetermin für den nächsten Göttingen-Tatort steht fest: Wie der NDR mitteilt, so ist der neue Krimi mit Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) am zweiten Weihnachtstag, also am 26. Dezember, in der ARD zu sehen. Unter dem Titel „Alles kommt zurück” ist dann unter anderem auch Udo Lindenberg in einer Gastrolle zu sehen. Regie führte der bekannte Filmemacher Detlev Buck. In Göttingen wurde allerdings diesmal kaum gedreht, die Folge spielt in Hamburg.

Nach Angaben des Senders reist Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) in der neuen Tatort-Folge privat von Göttingen nach Hamburg, um sich in einem Hotel heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot, als sie ankommt – und Charlotte Lindholm dringend tatverdächtig. War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern?

Göttinger Tatort, Drehtag im Sommer am Groner Tor mit Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm. Quelle: Christina Hinzmann

Den Angaben des Senders zufolge traut Lindholm ihren Hamburger Kripo-Kolleginnen und -Kollegen nicht und ermittelt auf eigene Faust weiter. Dabei stößt sie auf Hinweise, dass der Mord möglicherweise eine Falle gewesen sein könnte. Ein Racheakt an der Kommissarin?

Der neue NDR-Tatort mit dem Arbeitstitel „Alles kommt zurück“ wurde im Mai in Hamburg gedreht. Neben Maria Furtwängler stehen unter anderem der preisgekrönte Schauspieler und Träger des Iffland-Ringes, Jens Harzer, Detlev Buck und Udo Lindenberg vor der Kamera von Bella Halben. Furtwängler spielt dieses mal nicht an der Seite ihrer Kollegin Florence Kasumba, sie muss in Hamburg ohne Ermittlerin Anaïs Schmitz auskommen.

Weitere Stars wie Kida Khodr Ramadan am Start

Zwei Titel, die auf Udo Lindenbergs neuem Album „Udopium – Das Beste“ erscheinen, werden in „Alles kommt zurück“ zu hören sein. Produziert wird der „Tatort“ von der Nordfilm GmbH mit Produzentin Kerstin Ramcke in Koproduktion mit Maria Furtwängler und ihrer Firma Atalante Film. Die Redaktion im NDR liegt bei Christian Granderath und Patrick Poch. Zu sehen sind neben Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm), Udo Lindenberg und Jens Harzer (Ruben Delfgau), Anne Ratte-Polle (Jana Zimmermann), Detlev Buck (Einstein), Nadeshda Brennicke (Uschi), Kida Khodr Ramadan (Jimmy), Lukas Zumbrock (Jonas Holdt), Neda Rahmanian (Silke Kastorp), Nadja Zwanziger (Sophia) und andere.

Der neue NDR-Tatort mit Maria Furtwängler läuft am zweiten Weihnachtstag um 20.15 Uhr im Ersten. Nach dieser Solo-Ermittlung wird Charlotte Lindholm den nächsten Fall wieder im Duett mit ihrer Göttinger Kollegin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) lösen.

Bislang wurden folgende Tatort-Folgen mit Lindholm und Schmitz ausgestrahlt: National feminin (26. April 2020), Krieg im Kopf (29. März 2020) und Das verschwundene Kind (3. Februar 2019). Ein weiterer Krimi wurde im Sommer bereits in Göttingen gedreht, er soll 2022 gezeigt werden.

Von Britta Bielefeld/GT/RND