Göttingen

Mitarbeiter der Universitätsmedizin Göttingen ( UMG) haben sich eine kreative Möglichkeit überlegt, um auf die Einhaltung der Hygienerichtlinien während der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. In Anlehnung an die Star-Wars-Filmreihe stellten sich einige Personen, die sich als Darth Vader und als Stormtrooper verkleidet haben, in der UMG vor Infotafeln auf, um über die Einhaltung des Mund-Nasen-Schutzes zu informieren.

Die Idee für die Informations-Kampagne hatte Eva Meyer-Besting aus der Öffentlichkeitsarbeit des Herzzentrums der UMG. Teil der Kampagne war auch der Dreh eines Videoclips mit den Figuren der erfolgreichen Filmreihe. Der Clip wurde auf Facebook bereits von mehr fast 50.000 Menschen angeklickt.

Mülleimer im R2D2-Look. Quelle: UMG

Das Medimeisterschaften-Team Göttingen, das Darth Vader-Team, hat das Video gedreht. In den Kostümen steckten Mitglieder der United Force Squad – Star Wars Costume Community. Beide haben nach Angaben der UMG die Aktion zum Schutz vor dem Corona-Virus ehrenamtlich unterstützt.

Ein weiterer Teil der Kampagne ist die Aufstellung mehrerer Plakate, auf denen die Hauptfiguren aus Star Wars wie Meister Yoda mit ausgefallenen Sprüchen auf die Hygieneregeln hinweisen. Einige Mülleimer ähneln dem Androiden R2D2.

Damit möchte die UMG darauf verweisen, dass das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes keineswegs vernachlässigt werden dürfe. Das sei weiterhin Pflicht für alle Mitarbeiter der UMG sowie für alle Patienten und deren Begleiter.

Von Pascal Wienecke