Nach Corona-Ausbruch: Schulen in Göttingen bleiben eine weitere Woche lang geschlossen

Die Göttinger Schulen in städtischer und privater Trägerschicht bleiben wegen des Corona-Ausbruchsgeschehen für eine weitere Woche geschlossen. Ausgenommen sind die Berufsbildenden Schulen in der Stadt. Das teilte die Göttinger Sozialdezernentin und Leiterin des Krisenstabes Petra Broistedt ( SPD) bei der täglichen Pressekonferenz des Krisenstabes am späten Sonntagnachmittag mit.

Auch der sogenannte Präsenzunterricht der IGS Bovenden wird wegen des Geschehens für eine Woche ausgesetzt, berichtete Broistedt. Alle betroffenen Schulen seien informiert worden. „Das tun wir zum Schutz aller Kinder“, sagte Broistedt. „Wir haben in der Kontaktnachverfolgung festgestellt, dass es eine ganze Menge Querverbindungen zwischen Kindern unterschiedlicher Schulen gibt. Wir wissen noch nicht vollständig, welche Kinder schulübergreifend Kontakt hatten, weil sie sich vielleicht nachmittags getroffen haben oder in den Sportverein gehen oder in der Musikgruppe sind. Das ist ein Geschehen, das sehr schwer aufzuarbeiten ist.“

Die Notbetreuung an den Schulen könne weiterlaufen, aber auch sie soll auf ein „absolutes Mindestmaß“ beschränkt werden – also: Betreut werden sollen höchstens jene Kinder, die bereits betreut worden sind, aber auf keinen Fall kranke Kinder, die leichte Erkältungsanzeichen haben, oder Kinder von Kontaktpersonen.

Die Fallzahlen in den Schulen des Landkreises seien demgegenüber gering. Alle Fälle seien nachverfolgt, alle Schulen informiert. Alle Infizierten und Kontaktpersonen hätten Quarantäne-Verfügungen erhalten. Der Krisenstab glaube, dass das Corona-Geschehen in den Grundschulen des Landkreises „gut eingedämmt“ sei. „Wir haben eher Bedenken im Stadtgebiet, weil wir in der Stadt deutlich mehr Infizierte haben. Deshalb haben wir für das Stadtgebiet eine andere Entscheidung getroffen als für das Kreisgebiet“, sagte Broistedt.

Auch zwei Kindergärten werden geschlossen

Als zweite Maßnahme werden zwei Kinderbetreuungseinrichtungen bis einschließlich Freitag geschlossen. Betroffen sind die Kindertageseinrichtung St. Jacobi und die Kinderbetreuung im Iduna-Zentrum.

Der Vorstand des Stadtelternrates Göttingen hatte angesichts des Corona-Ausbruchs in Göttingen und der ursprünglichen Entscheidung der Stadtverwaltung, die Schulen ab Montag, 8. Juni, wieder zu öffnen, eine Aussetzung der Präsenzpflicht für Göttinger Schüler gefordert. „In Anbetracht der Gesamtsituation sollte die Entscheidung, ob die SchülerInnen am Präsenzunterricht teilnehmen oder ersatzweise verpflichtend im Homeschooling lernen, einzig und allein von den Erziehungsberechtigten getroffen werden“, hieß es in einer Mitteilung.

Eltern wüssten, dass die Betreuung zu Hause gewährleistet sein muss. „Die „unteilbare Verantwortung über das Wohl der SchülerInnen liegt ausschließlich bei den Erziehungsberechtigten und nicht im Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums oder anderer Behörden“, schreibt der Stadtelternrat. Erziehungsberechtigte seien nach wie vor verunsichert und nicht ausreichend über tatsächlich betroffene Schulen, Klassen und Schüler informiert. „Darum fordern wir das Aussetzen der verpflichtenden Teilnahme am Präsenzunterricht sowie transparente und konsensfähige Lösungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Göttingen.“

Weiterer Vorteil einer entsprechenden Entscheidung wäre, dass Schülerzahlen in den Schulgebäuden reduziert werden würden. Dadurch könne in Zeiten von steigenden Infektionszahlen ausreichend Schulraum unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zur Verfügung gestellt werden. Es könnten Schüler unterrichtet werden, deren Erziehungsberechtigte auf die Betreuung und den Präsenzunterricht angewiesen sind oder eine andere Einschätzung der Situation vorgenommen haben.

Für Montag seien noch ausstehende Testergebnisse angekündigt. Eine uneingeschränkte Öffnung der Schulen bei derzeit steigenden Infektionszahlen „sowie der ,dunkelgelben’ Lageeinschätzung“ am Sonnabend zeige „ein unzureichendes Krisenmanagement mit mangelhafter Informationspolitik der Stadt Göttingen auf“. Wenn die vorliegenden Infektionszahlen und die noch nicht erfolgte Rückverfolgung der sozialen Kontakte jetzt bagatellisiert würden, „erscheint der gerade vor kurzem beendete Lockdown unverhältnismäßig“.

Den Hinweis des Stadtelternrates habe man „sehr ernst genommen und abgewogen“, sagte Broistedt. „Es war aber nicht allein das Schreiben, das uns dazu bewogen hat, die Entscheidung zu treffen.“

