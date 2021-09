Göttingen

Der Polit-Krimi um die Neuauszählung der Göttinger Oberbürgermeisterwahl ist vorbei: Doreen Fragel (parteilos für die Grünen) steht als zweite Kandidatin für die Stichwahl am 26. September fest.

Insgesamt wurden 45.776 gültige Stimmen abgegeben. Die Stimmen verteilen sich nach Angaben der Göttinger Stadtverwaltung wie folgt auf die Kandidatinnen und Kandidaten:

Petra Broistedt (SPD): 15 228

(SPD): 15 228 Doreen Fragel (parteilos für Bündnis90/Die Grünen): 13 173

(parteilos für Bündnis90/Die Grünen): 13 173 Ehsan Kangarani (CDU): 13 118

(CDU): 13 118 Edgar Schu (GöLinke): 2702

(GöLinke): 2702 Mathias Rheinländer (Die Partei): 1555

Damit liegt Kangarani nur noch 55 Stimmen hinter Fragel. Bei der ersten Auszählung am Sonntag waren es noch 64. Das Ergebnis der Auszählung muss nun vom Wahlausschuss der Stadt Göttingen festgestellt werden. Dieser tagt am heutigen Mittwoch um 18 Uhr in der Lokhalle in Göttingen.

Der Wahlausschuss der Stadt Göttingen hatte am Montag auf Antrag der CDU in öffentlicher Sitzung mehrheitlich entschieden, dass die abgegebenen Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl neu ausgezählt werden müssen. Hintergrund war, dass eine erneute Zählung der als ungültig deklarierten Stimmen eine Fehlerquote von 0,5 Prozent ergab.

„Das demokratische System hat funktioniert“

„Ich bin froh, dass es nun Gewissheit gibt“, sagte CDU-Kandidat Ehsan Kangarani nach Bekanntwerden des neuen Auszählergebnisses. Mit der Neuauszählung sei nun Rechtssicherheit geschaffen worden. Er dankte den Mitarbeitern der Verwaltung, für ihren Einsatz. Broistedt und Fragel wünschte Kangarani nun viel Erfolg für die anstehende Stichwahl. „Göttingen braucht Veränderung“, sagte er.

Die Freude über das Erreichen der Stichwahl ist Fragel anzuhören. „Jetzt können wir loslegen und durchstarten“, sagt die parteilose Kandidatin der Grünen. Am Donnerstag wollen sie und ihr Team wieder in den Wahlkampfmodus treten – inklusive Ortsteil-Besuchen, Mondschein- und 36-Stunden-Wahlkampf. „Das demokratische System hat funktioniert“, kommentiert Fragel die Neuauszählung. Das System sei gut, nun hätten alle Sicherheit.

Sie hätte mit beiden Kandidaten gut leben können, sagte SPD-Kandidatin Broistedt am Mittwochnachmittag. Ihr Einzug in die Stichwahl war mit mehr als 2000 Stimmen Vorsprung nicht gefährdet. „Ich freue mich, dass nun zwei Frauen in der Stichwahl sind und das Göttingen auf jeden Fall eine Oberbürgermeisterin bekommen wird“, sagte Broistedt. Für sie gelte nun, im weiteren Wahlkampf weiterhin mit ihrer Person und ihren Inhalten zu überzeugen.

Neuauszählung in der Lokhalle

Am Mittwoch hatte die Neuauszählung der Stimmen zur Wahl kurz nach 10 Uhr in Lokhalle begonnen. Rund 120 Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten das Foyer der Lokhalle bezogen, um in öffentlicher Sitzung die abgegebenen Stimmzettel erneut zu zählen. Um 11.50 Uhr, nach knapp zwei Stunden, war die Zählung beendet.

„Sorgfalt geht vor Schnelligkeit“, hatte Feßler den Helfern aus der Verwaltung zu Beginn der Neuauszählung der mehr als 45 000 Stimmzettel mit auf den Weg gegeben. An Tischen zu zweit oder zu dritt kämpften sie sich durch die Papierberge. Die Stimmzettel waren in Pappkartons in die Lokhalle angeliefert worden. War eine Tischgruppe mit der Auszählung eines Kartons fertig, meldete sie sich per Handzeichen. Ihre Schnellmeldung wurde von einem Kollegen abgeholt, der sie auch mit neuen Stimmzettel zum Auszählen versorgte.

„Wir haben uns freiwillig gemeldet“, erklären Ronald Grops und Achim Richter aus der Kulturverwaltung. Per Mail habe es am Dienstag dazu einen Aufruf dazu gegeben. Er habe Verständnis für die Entscheidung des Wahlausschusses, die Oberbürgermeisterwahl erneut auszuzählen, sagt Grops. Bei einem so engen Ergebnis könnten kleinste Abweichungen eine Entscheidung beeinflussen, sagte Richter. „Demokratie braucht Zeit.“

Koordiniert die Nachzählung: Wahlleiter Erik Feßler Quelle: Brakemeier

„Signifikante“ Fehlerquote

Bei der Überprüfung der rund 740 ungültigen Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl fanden die Mitglieder des Wahlausschusses am Montag fünf fälschlicherweise als ungültig gezählte Stimmzettel. Würde diese „signifikante“ Fehlerquote von mehr als 0,5 Prozent nun auf die insgesamt rund 45 000 abgegebenen Stimmen hochgerechnet, argumentierte Viktoria Blindow für die CDU im Wahlausschuss, könne das sehr wohl wahlentscheidend sein. Dabei geht es demnach um rund 300 Stimmen. Dies hat der Wahlausschuss zum Anlass genommen, die Stimmen insgesamt neu auszählen zu lassen. Für die Neuauszählung hatten die Wahlausschussmitglieder von CDU, SPD und FDP gestimmt.

Zur Galerie Mehr als 120 Mitarbeiter der Stadtverwaltung zählen die Stimmen für die Göttinger Oberbürgermeisterwahl erneut aus. Der Wahlausschuss hatte am Montag auf Antrag der CDU dafür gestimmt. Es geht bei der Überprüfung des knappen vorläufigen Endergebnisses um den Einzug in die Stichwahl am 26. September.

Julia Schmidt, Wahlausschussmitglied der Grünen, nahm am Mittwoch als Zuschauerin an der Neuauszählung teil. Am Montag hatte sie sich im Ausschuss bei der Abstimmung enthalten. „Die Neuauszählung geht aber in Ordnung“, sagte sie. Die Entscheidung dazu sei demokratisch getroffen worden.

Für Wahlleiter Feßler gestaltete sich der Dienstag nach der Entscheidung des Wahlausschusses als „stressig“ und „turbulent“. Denn klare Regeln, wie eine Neuauszählung zu organisieren sei, gibt es nicht. Anhaltspunkt seien für ihn die Regeln gewesen, die auch in normalen Wahllokalen gelten würden. „Wir haben alles für den Fall, den es nicht gibt, vorbereitet“, sagte Feßler zu Beginn der Auszählung. Denn, dass es zu einer Neuauszählung einer Wahl komme, sei „sehr, sehr selten“. Im aktuellen Fall hätte bei dem knappen Ergebnis die am Montag festgestellte Fehlerquote bei den ungültigen Stimmen dazugeführt, dass der Abstand von Kangarani zu Fragel geringer wurde – wenn auch nur um drei Stimmen. Das sei dem Wahlausschuss aber Anlass genug gewesen, für eine Neuauszählung zu stimmen.

Vorläufiges Endergebnis vom Sonntag

Doreen Fragel (parteilos für Bündnis 90 / Die Grünen) hatte bei der ersten Auszählung am Sonntag nur 64 Stimmen vor Ehsan Kangarani (CDU) gelegen. Die Auswertung der abgegebenen Stimmen zur Wahl der Oberbürgermeisterin und des Oberbürgermeisters in der Nacht von Sonntag auf Montag ergab folgende Verteilung:

Petra Broistedt (SPD) – 33,4 Prozent

(SPD) – 33,4 Prozent Doreen Fragel (parteilos für Bündnis 90 / Die Grünen) – 28,7 Prozent

(parteilos für Bündnis 90 / Die Grünen) – 28,7 Prozent Ehsan Kangarani (CDU) – 28,6 Prozent

(CDU) – 28,6 Prozent Edgar Schu (GöLinke) – 5,9 Prozent

(GöLinke) – 5,9 Prozent Mathias Rheinländer (Die Partei) – 3,4 Prozent

Fragel lag am Sonntag am Ende knapp mit 13 141 zu 13 077 Stimmen vor Kangarani. Broistedt bekam 15 253 Stimmen. Insgesamt wurden bei der Wahl nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis aus der Wahlnacht 45 712 gültige Stimmen abgegeben. 737 Stimmen waren danach ungültig. 90 768 Wählerinnen und Wähler waren wahlberechtigt. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 51,2 Prozent.

Von Michael Brakemeier