Göttingen

Polizisten haben am Freitagabend zwei Hunde in Göttingen erschossen. Zuvor hatten die Tiere ihren 35-jährigen Halter attackiert und schwer verletzt. Das bestätigte Göttingens Polizeisprecherin Jasmin Kaatz.

Demnach war der Mann mit seinen beiden Tieren, bei denen es sich um American Staffordshire Terrier handelte, Gassi gehen. Nach ersten Erkenntnissen hätten die beiden Hunde ihr Herrchen gegen 18.55 Uhr gegenüber dem Parkplatz der IGS Geismar unvermittelt attackiert, sagte Kaatz.

Göttingen-Geismar: Polizisten erschießen zwei Hunde

Zeugen versuchten daraufhin, die aggressiven Tiere von dem am Boden liegenden Mann abzulenken und die „andauernde Beißattacke“ zu beenden, sagte Kaatz. Das sei ihnen aber trotz größter Anstrengungen und unter Einsatz von Pfefferspray nicht gelungen. Als die Polizei eintraf, hätten die Hunde immer noch an dem am Boden liegenden Mann gehangen.

Die Beamten versuchten erneut, die Tiere von dem 35-Jährigen abzulenken, was ihnen aber ebenfalls misslang. Trotz „aller unternommenen Versuche“ hätten die Hunde einfach nicht von ihrem Opfer abgelassen, sagte Kaatz. Auch Hiebe mit sogenannten Schlagstock hätten keinerlei Wirkung gezeigt. Die beiden Terrier hätten sich schließlich an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Göttingers festgebissen.

Die Ecke Schulweg/Erich-Schmidt-Weg: In diesem Bereich in Göttingen-Geismar soll sich die Hundeattacke nach Angaben der Polizei ereignet haben. Quelle: Peter Heller

„Um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben des Mannes abzuwenden, töteten zwei Polizisten die Hunde in letzter Konsequenz mit mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen“, sagte Kaatz. Eine Gefährdung für Unbeteiligte habe zum Zeitpunkt der Schussabgabe ausgeschlossen werden können. Der 35-Jährige sei mit schweren Bissverletzungen vor allem an Armen und Beinen ins Universitätsklinikum Göttingen gebracht worden. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Außerdem wurde einer der Polizisten durch einen Hundebiss in die Hand leicht verletzt. Ein anderer Beamter erlitt nach Angaben der Polizeisprecherin in Folge der Schussabgabe ein Knalltrauma. Die toten Tiere wurden von der Berufsfeuerwehr abtransportiert.

Fielen Hunde schon früher durch Aggressivität auf?

Wie viele Schüsse die Polizisten auf die beiden Hunde abgaben, sei derzeit noch unklar, berichtete Kaatz. Sicher sei nur, dass es sich um mehrere Schüsse gehandelt habe. Auch lägen noch keine Erkenntnisse dazu vor, ob die Hunde in der Vergangenheit bereits ein vergleichbares aggressives Verhalten gezeigt hätten oder als aggressiv bekannt seien. Die Frage, warum die Tiere ihr Herrchen attackierten, müsse ebenfalls noch geklärt werden.

Ein American Staffordshire Terrier: Hunde dieser Rasse sollen ihr Herrchen in Göttingen angegriffen haben (Symbolbild). Quelle: Peter Förster/dpa

Die Polizeisprecherin sagte, dass sie sich an einen vergleichbaren Fall in den vergangenen Jahren in Göttingen nicht erinnern könne. Zuletzt hatte die Polizei in einem ähnlichen Fall in der Region vor gut einem Jahr einen bissigen Hund in Kalefeld im Landkreis Northeim erschießen müssen. Damals hatte ein Schäferhund-Mischling plötzlich seine 65-jährige Halterin angegriffen und diese ebenfalls schwer verletzt. Als der Hund auch noch mehrere Polizisten attackierte, griffen diese zur Dienstwaffe. In Hannover hatte 2018 ein Staffordshire seinen Halten und dessen Mutter totgebissen.

Von Andreas Fuhrmann/GT