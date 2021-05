Göttingen

Es muss ein schlimmer Anblick gewesen sei: Als die zehnjährige Mattea Helten am Montag gegen 18 Uhr aus dem Gemeindehaus an der Augustinerstraße in Göttingen-Nikolausberg trat, entdeckte sie ein kleines pelziges Tier auf der Straße, ein Eichhörnchen. Nur mit den vorderen Beinen habe es sich voran ziehen können, berichtet Matteas Mutter, Bettina Helten. Es habe eine Querschnittsymptomatik gezeigt. Ihre Tochter sei daraufhin nach Hause gelaufen und habe Handschuhe und eine Box geholt. Damit habe sie das Eichhörnchen dann geborgen. Als der Vater kam, um sie abzuholen, hatte Mattea das Tier bereits vorsichtig in den Behälter gelegt. Ein paar oberflächliche Schrammen an der Hand habe ihre Tochter davon getragen, berichtet die Mutter.

Beim Tierarzt wurde das verletzte Eichhörnchen dann am nächsten Tag geröntgt. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass im Brustkorb des Tieres ein Projektil steckt, ein sogenannter Diabolo, abgefeuert von einem Luftgewehr oder einer Luftpistole. Weitere Röntgenaufnahmen zeigten dann, dass die Wirbelsäule verletzt war. Ein Wirbeldeckel des ausgewachsenen männlichen Eichhorns sei zerschmettert, bestätigt Tierärztin Sylvia Kasper von der Kleintierpraxis Scupin.

„Jämmerlich verenden“

Mattea (10) hat das schwer verletzte Tier gefunden. Quelle: Bettina Helten

Gerade hätten sie ein junges Eichhörnchen in der Praxis, das nach einem Vogelangriff gelähmt sei, berichtet die Tiermedizinerin. Bei ihm wollten sie abwarten, ob vielleicht eine Besserung eintrete. Bei einem älteren Tier sei das allerdings problematisch. „Es gibt nicht viele Möglichkeiten“, so Kasper. „Es würde jämmerlich verenden.“

Manchmal habe sie schon Katzen mit Projektilen im Körper gesehen, sagt Kasper. Ein Eichhörnchen hingegen noch nie. Erklären kann sie sich die Tat nicht. Vielleicht eine Langeweile-Geschichte? „Ich weiß nicht, wer dort alles ein Luftgewehr besitzt.“ Solche Waffen können ohne Waffenschein von Bürgern gekauft werden, die älter als 18 Jahre sind. Sie besitzen nur eine geringe Durchschlagskraft – für ein Eichhörnchen reicht sie offensichtlich.

Auch Yvonne Rickmann hatte sich das Tier angesehen. In ihre Auffangstation für Eichhörnchen in Göttingen hatten die Heltens den kleinen Kerl gebracht. Rickmann ist bekannt als „Eichhörnchenmutter“. Um rund 50 Tiere hat sie sich im vergangenen Jahr gekümmert. Mehr als die Hälfte von ihnen konnte sie wieder auswildern. Einige überlebten allerdings nicht.

Fundort auch der Tatort?

Rickmann glaubt, dass der Fundort an der Augustinerstraße auch der Tatort gewesen sein müsse. „Das Tier war gelähmt, es konnte sich kaum fortbewegen.“ Die engagierte Tierschützerin vermutet hinter der Tat vielleicht jemanden, der glaubt, dass Eichhörnchen Jungvögel aus Nestern rauben. Tierärztin Kasper kann sich das vorstellen. „Eichhörnchen haben einen umfangreichen Speiseplan.“ Rickmann allerdings hält das für ausgeschlossen. Niemand habe ihr bislang dafür einen Beleg bringen können.

Lesen Sie auch Bienensterben: So gestalten Sie Ihren Garten bienenfreundlich

Von einem Projektil getroffen: das Eichhörnchen. Quelle: Bettina Helten

Am Mittwoch dann musste das so schwer verletzte Eichhörnchen eingeschläfert werden. Keine Hoffnung auf Besserung seines Zustandes hatte die Tierärztin. Die Kosten für die Behandlung werde vermutlich der Verein Eichhörnchenhilfe tragen – zum Selbstkostenpreis, erklärt Kasper. Das sei „gelebter Tierschutz“.

Am Mittwochnachmittag erstattete dann Helten auf Anraten von Rickmann Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz bei Göttinger Polizei. Das bestätigte auch Polizeisprecherin Jasmin Katz. Und sie erklärt: „Das ist eine Straftat.“

Die Polizei sucht nun nach dem Schützen. Sie bittet Zeugen, die etwas zu der Tat aussagen können, sich unter der Telefonnummer 05 51 / 491-21 15 zu melden.

Von Peter Krüger-Lenz