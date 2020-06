Göttingen

Die für den Göttinger Wohnkomplex an der Groner Landstraße auferlegte Vollquarantäne ist in der Nacht zu Freitag ausgelaufen. Während der Quarantäne wurden die Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt, allen Infizierten und Kontaktpersonen ersten Grades wurden individuelle Quarantänen auferlegt, die noch fortbestehen. Das Einhalten der Quarantänen wird kontrolliert, die ersten dieser individuellen Quarantäneanordnungen laufen Anfang nächster Woche aus. Dies hat die Stadt Göttingen am Donnerstagabend mitgeteilt.

Hausverwaltung erhält Hygieneauflagen

Der Hausverwaltung sei außerdem ein bundesweit beispielhaftes Hygienekonzept für Hochhäuser mit umfassenden Hygienemaßnahmen sowie einer täglichen Reinigung und Desinfektion der öffentlichen Flächen (Treppenhaus, Flure, Aufzüge) auferlegt worden. Beim Aufenthalt im Gebäudekomplex gelte eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Masken. Zum optimalen Schutz seien FFP2-Masken an alle Bewohner verteilt worden.

Zwischenzeitlich haben an drei Terminen Zweittestungen für alle am 15. und 16. Juni negativ getesteten Personen stattgefunden. Insgesamt wurden 600 Zweittests durchgeführt. Nur vier weitere Personen hatten ein positives Testergebnis. Dabei handelt es sich um Kontaktpersonen von Infizierten im familiären Umfeld. „Das belegt, dass die verfügten Maßnahmen Wirkung zeigen“, so Petra Broistedt, Sozialdezernentin und Leiterin des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Göttingen. Aus diesem Grund könne die Gebäudequarantäne wie geplant aufgehoben werden. Broistedt bilanzierte dazu: „Jetzt geht das normale Leben dort weiter für die, die nicht von Corona betroffen sind.“

Von Tobias Christ / r