15 große, weiße Zelte strahlen in der Sonne. Eigentlich sind sie in Zeltcamps auf Festivals wie Wacken oder dem Hurricane-Festival aufgebaut. Doch jetzt stehen sie auf einer früheren Schafs- und Pferdeweide des Hofs Viehbrook nahe Bornhöved in Schleswig-Holstein. Jochen Bader, Geschäftsführer und Gründer des Zeltanbieters Domocamp, kümmert sich an diesem Dienstag gerade um die Strom- und Wasseranschlüsse. Später will er noch Masten für eine Lichterkette aufstellen, die wird dann sozusagen die Straßenbeleuchtung, denn Wege und provisorische Terrassen vor den Zelten gibt es auch schon.

„Wenn man sich überlegt, dass hier vor eineinhalb Wochen noch gar nichts war“, sagt Kirsten Voß-Rahe, die gemeinsam mit ihrem Mann Christian Rahe den Hof betreibt, erfreut. Vor genau eineinhalb Wochen erhielt die Familie die Baugenehmigung für das in Schleswig-Holstein wahrscheinlich einzigartige Projekt: das erste Glamping-Feriendorf auf einem Bauernhof.

Camping mit Annehmlichkeiten

Der Begriff Glamping steht für „glamouröses Camping“ und ist ein beliebter Trend. „Immer mehr Menschen möchten naturnah Urlaub machen, dabei aber nicht auf Annehmlichkeiten verzichten“, sagt Voß-Rahe. Und so sind die Baumwollzelte natürlich auch nicht mit Luftmatratzen, sondern richtigen Betten ausgestattet und bieten genug Platz für Paare und in den zehn Familienzelten sogar für bis zu vier Personen.

Langer Weg bis zur Genehmigung

Kirsten Voß-Rahe hatte mit ihrem Mann schon 2016 die erste Idee für so ein Angebot. Sie hatten Werbung für ein ähnliches Projekt aus Süddeutschland gesehen und sich gedacht: „Das wäre doch auch etwas für uns.“ Doch während ein Campingplatz aufgrund der Campingplatzverordnung so ein Projekt relativ schnell umsetzen könne, sei das für einen Bauernhof gar nicht so einfach. „Man darf ja nicht einfach so eine Wiese bebauen, da mussten wir erstmal den B-Plan erweitern. Allein so ein Verfahren dauert eineinhalb Jahre“, erklärt Voß-Rahe.

Doch die Hoffamilie blieb dran, und mit der Corona-Krise erhielt das Projekt neuen Schwung durch die Kooperation mit Jochen Bader. „Als letztes Jahr alle Events abgesagt wurden, haben wir uns überlegt, was wir machen können, schließlich hatten wir 300 Zelte im Lager. Da entstand die Idee zu den Urlaubscamps, dieses Jahr haben wir schon sechs solcher Camps, fünf in Deutschland und eines in Portugal“, sagt der Domocamp-Gründer.

„Glamping-Dorf“ ist echtes Kooperationsprojekt

So ist das „Glamping-Dorf“ ein echtes Kooperationsprojekt, Familie Rahe hat die Fläche und den Bauernhof, Domocamp kümmert sich unter anderem um die Zelte und die Buchungen, die Hofgastronomie übernimmt Frühstück und Check-in der Gäste. Von denen reisen am Freitag schon die ersten an. „Nach nur drei Tagen haben wir schon 20 Buchungen“, berichtet Bader zufrieden. Damit das kleine „Zeltdorf“ auch allen behördlichen Anforderungen entspricht, wurden sogar innerhalb weniger Tage befestigte und befahrbare „Straßen“ auf der Wiese angelegt. „Das ist wichtig, damit bei einem Notfall ein Rettungswagen auch bis vor ein Zelt fahren kann“, erklärt Voß-Rahe.

Kirsten Voß-Rahe und Christian Rahe hatten die Idee zu einem „Glamping-Angebot“ auf ihrem Hof schon vor Jahren - und sind dran geblieben. Quelle: Lutz Roeßler

Umweltfreundliche Komposttoilette für jedes Zelt

Und vieles soll mittelfristig bis zur Saison im nächsten Jahr, die von Mai bis September geht, noch hinzu kommen: Jedes Zelt soll eine eigene umweltfreundliche Komposttoilette erhalten, eine Solardusche und eine große Holzterrasse, später soll es auch kleine Holzöfen geben, die an kühleren Tagen für Wärme sorgen. „In den zwei Monaten, die dieses Jahr noch bleiben, werden wir sicher auch noch wichtige erste Erfahrungen sammeln, die dann in die Planung für die nächsten Jahre mit einfließen“, so Voß-Rahe.

Ein günstiges Schnäppchen ist so eine Zeltübernachtung nicht. Die Preise für zwei Personen beginnen ab 80 Euro, die für die großen Zelte ab 95 Euro pro Nacht. „Doch es ist dafür auch Glamping und nicht Camping“, sagt Kirsten Voß-Rahe, „und dafür musste auch viel vorbereitet und investiert werden“. Sie und ihre Familie freuen sich selber schon riesig auf das erste Probewohnen. Denn noch bevor die ersten Urlauber kommen, testen die Rahes die Zelte – und werden so zu echten „Glampern“.

Von Sven Wehde