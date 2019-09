Hannover

Erst Sturmschäden, dann Dürre, Brände und nun auch noch starker Borkenkäferbefall: Vielen Wäldern in Niedersachsen geht es derzeit deutlich schlechter als noch vor wenigen Jahren. Landwirtschafts- und Forstministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) hat deswegen am Montag zu einem Waldgipfel in ihr Ministerium nach Hannover geladen. Dort will sie mit zahlreichen Akteuren darüber beratschlagen, was getan werden muss.

Viele Forstleute sind besorgt über die Schäden. Beispielhaft etwa ist die Situation in Wolfsburg: Dort beginnen demnächst Fällarbeiten im Hohnstedter Holz. In dem wertvollen, alten Buchenwald stehen etliche Bäume, die nach der extremen Dürre vom Vorjahr nach Angaben der Landesforsten nicht mehr zu retten sind.

