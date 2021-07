Gifhorn

Es ist eine positive Geschichte, die Isabell Eichstädt erzählen will. Es ist die Geschichte ihres Lebens. Isabell wurde als Junge geboren und merkte schon als Kind, „dass irgendetwas nicht mit mir stimmt“. Erst als Erwachsene konnte sie dieses Gefühl einordnen. Sie war eine Frau, deren Geschlecht falsch zugeordnet wurde– und entschloss sich, ihr Äußeres anzupassen. Heute sagt die 50-jährige Gifhornerin: „Es ist alles cool, wie es ist.“

Isabell Eichstädt ist angekommen in ihrem Leben. Aber der Weg dorthin war ein langer. Er begann 1970 im Weserbergland. Dort wurde Isabell als Markus geboren. Es dauerte 40 Jahre, ehe ein neuer Weg begann. Markus und seine damalige Lebensgefährtin waren zu einer Konfirmation eingeladen. Er trug, wie es sich gehört, einen Anzug – und kam sich vor, als habe er sich für alle verkleidet. In diesem Moment fiel die Entscheidung. Markus sagte zu seiner Lebensgefährtin: „Ich bin kein Mann. Und ich werde das bis zum Ende durchziehen.“ Aus Markus wurde Isabell.

Das Gefühl, im falschen Körper zu leben, verstärkte sich

Zu diesem Zeitpunkt war Isabell Eichstädt schon zweimal verheiratet und Vater einer Tochter. „Ich habe mit meinen Partnerinnen darüber gesprochen. Sie wussten, dass etwas in mir schlummert“, erzählt sie. Nach der zweiten Scheidung habe sich das Gefühl verstärkt, im falschen Körper zu leben. Isabell begann, sich zu schminken und Röcke anzuziehen. Aber nie öffentlich. „Ich bin sehr reserviert damit umgegangen“, erinnert sie sich. Aber immer bestärkt durch die damalige Lebensgefährtin – und das hat ihr Mut gemacht.

„Ich hatte eine super Kindheit“, sagt Eichstädt. Aber es war eine Kindheit, die sie als Junge führte. Schon damals war dieses Gefühl da: Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Es war ein unbestimmtes Gefühl. Aber es war da. Und es war häufig da. Etwa beim Sportunterricht, der damals noch für Jungen und Mädchen getrennt stattfand. Zuhause war das aber nie ein Thema. „Ich war relativ alleine mit meinem Problem“, erinnert sich die 50-Jährige.

Den Weg vom Mann zur Frau nennt Isabell Eichstädt Übergang

Nach der Schule führte ihr Weg zum Bundesgrenzschutz. „Eine Uniform ist praktisch. Man muss sich keine Gedanken über die Kleidung machen“, sagt die Gifhornerin rückblickend. In ihrer Übergangszeit, wie sie den Weg vom Mann zur Frau bezeichnet, erfuhr sie, dass das Ergreifen eines Männerberufes ein typisches Verhaltensmuster ist. Ebenso wie ein „männliches“ Hobby: nämlich das Schrauben an Autos – Isabell baute damals sogar ein Strandbuggy selbst und fuhr damit durch ganz Europa. Sie sagt: „Ich habe das mit Leib und Seele gemacht. Aber es war auch vorgeschoben, um meine Weiblichkeit zu verbergen.“

Bis zu jener Konfirmation im Jahr 2010. Dem Entschluss von nun an als Frau zu leben, folgten medizinische und notwendige bürokratische Schritte. „Der Weg ist belastend“, sagt die 50-Jährige. Aber sie hat ihn innerhalb von zwei Jahren geschafft. Sie berichtet von Existenzangst: „Man denkt, alle Welt hat ein Problem damit.“ Heute weiß sie: „Das ist nicht so.“ Ihre Geschichte erzählt vor allem von Offenheit: bei Familie und Freunden, beim damaligen Arbeitgeber, dem Landkreis Gifhorn, und beim neuen Arbeitgeber, dem Gifhorner Jobcenter.

Ehrenamtliches Engagement ist der Gifhornerin wichtig

„Ich bin in Gifhorn immer total tolerant behandelt worden, auch in der Übergangszeit“, sagt die 50-Jährige. Sie habe nie Diskriminierung oder ein schlechtes Wort erfahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie heute im Stadtbild so präsent ist, denn ehrenamtliches Engagement ist ihr wichtig. Vor allem jenes im Förderverein des Kultbahnhofs. Dort arbeitet sie unter anderem in einem integrativen Musikprojekt mit einem heilpädagogischen Bauernhof. Zudem hat sie im Februar zusammen mit ihrer Freundin Lisa Habenicht das Youtube-Projekt „Die Lisis“ ins Leben gerufen und kandidiert bei den Kommunalwahlen im September erstmals für den Gifhorner Stadtrat.

Isabell Eichstädt zeigt ein Foto ihres früheren Ichs. Der junge Mann sieht ein bisschen aus wie ihr Bruder. Er lächelt. Wenn Isabell ihre Geschichte erzählt, hört es sich an, als hätte sich durch ihre Entscheidung im Jahr 2010 nicht viel verändert. Nur manchmal hört man raus, dass der Übergang nicht immer leicht war. Sie erzählt von Verträgen, die sich am Telefon nicht ändern ließen, weil ihre Stimme zu männlich klang. Oder von belastenden medizinischen Untersuchungen für das Ausstellen einer neuen Geburtsurkunde. Aber das ist vorbei. Isabell Eichstädt will mit ihrer Geschichte für Toleranz werben. Und anderen Mut machen, offen mit ihrer Identität umzugehen. Sie sagt: „Ich bin immer noch derselbe Mensch. Ich sehe nur anders aus.“

Von Christian Albroscheit