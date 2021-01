Hannover

Für diese Woche wird die Zulassung des Impfstoffes des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca erwartet. In Niedersachsen war die Hoffnung zunächst groß – das Präparat hätte die Verabreichung erleichtern können. Doch nun sickern immer neue Informationen über das Vakzin durch und dämpfen die Hoffnung in Niedersachsen.

Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, machte am Dienstag in Hannover deutlich: „Auch dieser Impfstoff ist in der Handhabung kompliziert.“ Zwar kann er anders als die bisherigen Präparate bei deutlich höheren Temperaturen gelagert werden, allerdings dürfe die Ampulle „nach dem Anzapfen nicht mehr richtig bewegt werden“. Impfungen von schwer kranken Menschen, die zuhause gepflegt werden, seien nicht wie angenommen möglich. „Der Impfstoff wird uns nicht die Entlastung bringen, die erwartet wurde“, gibt Heiger Scholz zu verstehen. Aus einer Ampulle können zehn Impfdosen gewonnen werden.

Immunisierung in Arztpraxen erst bei größeren Liefermengen

Daneben sollte der Impfstoff auch deshalb Entlastung bringen, weil er wegen der höheren Temperatur auch in Arztpraxen gelagert werden kann. Weil das Vakzine aber so sensibel ist, werde dies nur in festgelegten Impf-Sprechstunden möglich sein, erklärte der Leiter des Krisenstabs. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen habe man sich zudem darauf verständigt, dass es erst dann zu Immunisierungen bei Hausärzten komme, wenn große Mengen geliefert werden.

Das verzögert die Situation erneut. Immerhin hat der Hersteller angekündigt, 60 Prozent weniger Impfstoff an die Europäische Union auszuliefern. Bei ihm kommt es wie bei Biontech und Pfizer und Moderna zu Lieferengpässen.

Überlastete Hotline bei Vergabe-Start der Impf-Termine erwartet

Angesichts Verzögerungen rechnet das Land deswegen auch mit einem Ansturm auf die Impfhotline, die neben der Online-Seite am Donnerstag um acht Uhr freigeschaltet wird. Man müsse damit rechnen, dass die Hotline zeitweise nicht zu erreichen sei. Nicht das einzige Problem: „Wir können nur wenig Termine vergeben“, sagte Heiger Scholz. Viele Menschen müssten damit rechnen, dass sie auf die Warteliste gesetzt werden. In der ersten Februarwoche stehen laut Landesregierung 31.000 Imfdosen zur Verfügung.

Die Termine werden zwei Wochen im Voraus vergeben. So soll sichergestellt werden, dass das Präparat auch verfügbar ist. Zum Start sind zunächst Menschen ab 80 berechtigt, einen Termin zu vereinbaren.

Von Mandy Sarti