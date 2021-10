Gesundheitsministerin will Impfquote in Pflegeberufen verbessern

Hannover

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will die Impfquote bei Pflegekräften verbessern. Im NP-Interview macht sie aber klar, dass sie von einer Impfpflicht nichts hält.

Frau Behrens, Sie haben darauf hingewiesen, dass die Impfquote bei den Pflegekräften nicht genügen würde, um gut durch den Herbst zu kommen. Wie wollen Sie das ändern?

Wir bieten ab Oktober gemeinsam mit den Landkreisen und kreisfreien Städten flächendeckend die Auffrischungsimpfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie der Eingliederungshilfe an. Das bietet dann allen Beschäftigten, die bisher noch nicht geimpft sind, noch einmal die Möglichkeit, die Impfung ohne großen Aufwand und direkt am Arbeitsplatz nachzuholen. Insbesondere im Bereich der Pflege wünsche ich mir eine Verbesserung der Impfquote. Ich habe bereits an die Betreiberinnen und Betreiber der Einrichtungen mit einem Brief appelliert, vor diesem Hintergrund noch einmal gezielt in der Belegschaft für die Impfung zu werben und im Gespräch zu bleiben. Ziel muss es sein, die besonders schutzbedürftigen Personen, die zum Beispiel auf Pflege angewiesen sind, zu schützen. Gleichzeitig schützen die Menschen Ihre eigene Gesundheit und zeigen sich solidarisch. Der Eigenschutz ist sehr wichtig. Die große Mehrheit der Menschen, die derzeit auf den Intensivstationen liegen, weil sie an Covid-19 erkrankt sind, sind nicht geimpft.

Wenn diese Anstrengungen nicht ausreichen – können Sie sich dann eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen?

Davon halte ich nicht viel. Ich glaube nicht, dass wir die Impfquote damit deutlich erhöhen. Im Bereich der Beschäftigten an Kita und der Schule haben wir bereits eine Menge Menschen erreicht. Jetzt gilt es weiter aufzuklären und das Gespräch zu suchen. Personen, die sich absolut nicht impfen lassen wollen, erreichen wir nicht mit Androhungen von Gefängnisstrafen oder Bußgeld. Ich halte das rechtlich und moralisch für ausgesprochen fragwürdig.

Geimpfte müssen sich an weniger Regeln halten. So müssen geimpfte Grundschullehrkräfte, wenn sie Kontaktpersonen von Infizierten waren, nicht in Quarantäne. Sie können sich aber anstecken und das Virus an ungeimpfte Kinder weitergeben. Steht das nicht im Widerspruch dazu, dass Schule ein sicherer Ort sein soll?

Absolut nicht, unsere Schulen waren bisher keine Pandemietreiber. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind größtenteils doppelt geimpft und in der Schule gelten auch weiterhin die AHA-L-Regeln. Expertinnen und Experten sind sich zudem einig: Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, sinkt mit der Impfung signifikant. Die Viruslast ist außerdem bei Geimpften deutlich niedriger und der Zeitraum, in dem das Virus weitergegeben werden könnte, ist wesentlich kürzer als bei ungeimpften Personen.

Wäre eine Verschärfung der Quarantäneregel für den Herbst sinnvoll – zumindest für bestimmte Berufe?

Wir werden natürlich weiterhin sehr genau das Infektionsgeschehen und die Lage in den Krankenhäusern beobachten. Wenn jedoch die Infektionszahlen und vor allem die Zahl der schweren Covid-Verläufe in unseren Krankenhäusern stark ansteigen sollten, haben wir in unserer Corona-Verordnung schon eindeutige und konkrete Maßnahmen festgehalten.

Die Arbeit der mobilen Impfteams läuft eher schleppend an. Ist das in Anbetracht der bevorstehenden kalten Jahreszeit nicht problematisch?

Nichts läuft schleppend. Im Gegenteil: Ab Oktober impft in erster Linie das Regelsystem, also unsere Ärztinnen und Ärzte, die seit April schon einen erheblichen Anteil zur Impfkampagne in Niedersachsen beigetragen haben. Niedersachsen hat sich dafür stark gemacht, dass es aber weiterhin unterstützende Impfangebote durch mobile Impfteams geben wird. Denn aufsuchende Impfaktionen sind sehr wichtig. Ein Teil der Mobilen Impfteams impft schon jetzt, die anderen starten im Oktober.

Von Mandy Sarti