Gesundheitsministerin Reimann: Land ist gut auf Corona-Virus vorbereitet

In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gibt es erste Krankheitsfälle. In Niedersachsen hingegen ist das Corona-Virus noch nicht aufgetreten. Allerdings erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit auch in anderen Teilen Deutschlands auftrete. Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) versuchte am Mittwoch im Landtag die Lage zu entspannen: „Die Landesregierung und die Gesundheitsbehörden sind gut vorbereitet.“

Niedersachsen sei eines der ersten Länder, dass die Diagnostik für das Virus im Landesgesundheitsamt vornehme und so schnell Klarheit über die Verdachtsfälle schaffen könne. Überdies dehne man derzeit das Überwachungssystem für Atemwegserkrankungen auch auf Corona aus. „Die Kommunen und Gesundheitsämter werden das Landesgesundheitsamt unterrichtet“, führte sie weiter aus.

Überdies sei man auf sämtliche Szenarien vorbereitet. Reimann habe eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, die sich damit beschäftige, die Öffentlichkeit über das Virus zu informieren. Sie wies dabei auch darauf hin, dass es wichtig sei, die gängigen Hygienemaßnahmen einzuhalten, dazu zählt unter anderem das regelmäßige Waschen der Hände. Die Sozialministerin machte aber auch deutlich, dass die Erkrankung in den meisten Fällen zuhause auskuriert werden könne. Gleichwohl seien die Krankenhäuser bestens auf eine Behandlung vorbereitet.

Hygienemaßnahmen wichtig zur Prävention

Reimann rät potenziell Betroffenen: „Falls Patientinnen und Patienten den begründeten Verdacht haben, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben und erkrankt zu sein, sollen diese bitte telefonisch Kontakt mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt aufnehmen. Diese werden dann alles Weitere organisieren und den Verdacht mit dem zuständigen Gesundheitsamt abklären.“

Stephan Bothe ( AfD) genügt dieses Vorgehen nicht. Er forderte, dass künftig alle Ankömmlinge am Flughafen ärztlich untersucht werden. Daneben sprach er sich für Absage der Hannover-Messe aus: „Es ist keine kontrollierte Situation, wenn Tausende Menschen aus dem asiatischen Raum nach Hannover kommen.“

Grünen-Abgeordene Meta Janssen-Kucz warnte davor, in Panik zu verfallen. Dennoch seien weitere Maßnahmen notwendig. „Bei einer solchen Dynamik muss ein Krisenstab eingerichtet werden.“ Anders als Bothe forderte sie nicht die sofortige Absage der Hannover-Messe. Machte aber auch deutlich: „Im Zweifelsfall geht die Sicherheit wirtschaftlichen Interessen vor.“

