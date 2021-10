Hannover

Wie ist die Corona-Lage in Niedersachsen? Wie verläuft die Pandemie im Herbst – und welche Entwicklungen sind im Winter zu erwarten? Darum geht es in der wöchentlichen Pressekonferenz, die an diesem Dienstag um 13 Uhr beginnt.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) stellt sich den Fragen der Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Außerdem dabei sind der Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA), Fabian Feil, sowie die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert.

Hier können Sie die Pressekonferenz im Livestream verfolgen.

Live: Die Corona-Pressekonferenz

Ebenfalls Thema in der Corona-Pressekonferenz könnte die Arbeit der mobilen Impfteams sein. Nach Schließen des Impfzentrums auf dem Messegelände haben sie in der Region Hannover ihre Arbeit aufgenommen. Zunächst steuern sie vor allem Seniorenheime an.

Von RND