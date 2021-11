Gesundheitsministerin Behrens will 2G-Modell in Niedersachsen ausweiten

Hannover

Die ersten Krankenhäuser in Deutschland sagen planbare Operationen ab, die Corona-Lage spitzt sich weiter zu. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will jetzt schnell handeln und das Leben für Ungeimpfte komplizierter gestalten.

Frau Behrens, Bayern hat am Mittwoch den Katastrophenfall ausgerufen, wie besorgt stimmt Sie das mit Blick auf Niedersachsen?

Die Lage ist sehr ernst. Dass der Herbst und Winter schwer werden würde, war uns klar. Was uns aber gerade sehr besorgt, ist die hohe Dynamik des Infektionsgeschehens in der Bundesrepublik. In Niedersachsen ist die Inzidenz zwar vergleichsweise niedrig, und es ist auch noch Platz auf den Intensivstationen, dennoch kann man nicht davon sprechen, dass die Lage entspannt ist. Eine Infektionswelle zieht sich durchs ganze Land und Niedersachsen wird davon nicht unbetroffen bleiben.

In den vergangenen Wellen ist es gelungen, die Katastrophenszenarien abzuwenden. In anderen Ländern werden bereits jetzt planbare Eingriffe abgesagt, lässt sich das in Niedersachsen noch verhindern?

Die Zahlen der schwer Erkrankten auf den Intensivstationen steigen. Ich gehe davon aus, dass auch in Niedersachsen planbare Operationen verschoben werden müssen. Und das liegt vor allem daran, dass leider immer noch zu viele Menschen eine Impfung ablehnen. Das macht mich persönlich wütend. Gerade in der Altersgruppe zwischen 18 und 59 ist der Impfschutz noch zu gering. Das ist entweder leichtfertig, ignorant oder liegt an der Verbreitung von falschen Informationen. Dagegen steuern wir massiv mit unser Impfkampagne an.

Deutschland steht auch im europäischen Vergleich mit der Impfquote nicht sonderlich gut da. Uwe Schwarz, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hat in dieser Woche im Landtag eine Impfpflicht für ganz Deutschland in Erwägung gezogen. Führt langfristig kein Weg daran vorbei?

Eine Impfpflicht wird verfassungsrechtlich schwer umsetzbar sein. Und wenn es eine Pflicht gäbe, zu welchen Maßnahmen sollen wir greifen, wenn sich die Menschen trotz der Pflicht nicht impfen lassen? Ich bin eher davon überzeugt, dass wir für Veranstaltungen, Gastronomie und Einzelhandel die 2G-Regel ausweiten müssen. Das halte ich für einen besseren Weg als eine Impfpflicht, die nur mühsam einführbar ist und im Zweifel nicht rechtzeitig kommt.

Die Impflücke muss geschlossen werden

In den Krankenhäusern werden inzwischen viele Ungeimpfte behandelt. Dort scheint die Stimmung unter den Beschäftigten zu kippen, das Verständnis nimmt ab. Wie gelingt es, dass die Gräben nicht noch tiefer werden?

Ich kann das Entsetzen, die Erschöpfung und die Wut sehr gut nachvollziehen. Die Beschäftigten arbeiten seit 19 Monaten in Dauerbelastung und müssen leider mit ansehen, wie die Menschen sterben. Wir können das nur unterbrechen, wenn wir die Impflücke schließen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich für eine erneute Pflegeprämie ausgesprochen. Was halten Sie davon?

Niemand kann gegen eine Pflegeprämie sein. Allerdings weiß ich nicht, ob eine Einmalzahlung wirklich überzeugt. Es muss darum gehen, die Bedingungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen nachhaltig zu verbessern.

Um sicher durch die vierte Welle zu kommen, wird auch die Booster-Impfung entscheidend sein. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass es nicht erneut zu langen Wartezeiten kommt?

Für die Auffrischungsimpfungen werden wir ein flächendeckendes Netz spannen, dafür werden wir die mobilen Impfteams und rund 4500 Praxen in Niedersachsen einbeziehen. Eine Mehrzahl der Menschen wird zudem erst Anfang 2022 eine Auffrischungsimpfung erhalten, dann werden neben den Arztpraxen und den mobilen Impfteams Betriebsärztinnen und -ärzte die dritte Säule bilden.

Immer häufiger wird die Forderung laut, die Impfzentren müssten wieder geöffnet werden und auch die erst abgeschafften kostenlosen Bürgertests werden nun wieder eingeführt. Mitunter könnte man den Eindruck gewinnen, Deutschland steht sich bei der Pandemiebewältigung selbst im Weg.

Niedersachsen war gegen die Schließung. Der Bund wollte sie ja schon zum 30. Juni abschaffen. Impfzentren sind keine Kioske, sie jetzt wieder zu öffnen, wäre mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden. Zudem sind viele der Ärztinnen und Ärzte in mobilen Impfteams unterwegs. Wir können uns kein zusätzliches Personal backen. Mit unserer guten Struktur werden wir aber zügig mit den Booster-Impfungen vorankommen. Dass die Bürgertests jetzt wieder hochgefahren werden, hat auch damit zu tun, dass sich Geimpfte vermehrt infizieren können. Das sind andere Rahmenbedingungen als wir zunächst angenommen haben. Jetzt wird es aber um die Ausgestaltung gehen. Denkbar wäre, die Tests nur für Geimpfte und Genesene kostenlos zu gestalten. Ich tue mich nämlich schwer damit, Ungeimpfte noch zu belohnen.

Der Impfschutz der Älteren hängt auch von der Sicherheit der Jüngeren ab. Sie haben erst kürzlich ein Hilfsprogramm für Kinder und Jugendliche in Höhe von 25 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Wieso?

Vieles, was die Kindheit und Jugend ausmachen, ist weggefallen. Für Erwachsene mag das eine kurze Zeit gewesen sein, für Kinder und Jugendliche wirkte die Phase aber ewig. Mit dem Programm wollen wir Spaß, Begegnung, Gruppenfahrten und kulturellen Austausch wieder möglich machen. Wichtig ist dabei, dass Kinder und Jugendliche mitbestimmen dürfen. Es geht übrigens nicht darum, Lerndefizite aufzuholen. Kinder und Jugendliche haben bewiesen, dass sie sehr klug mit dieser Pandemie umgehen und waren die ganze Zeit solidarisch mit den Älteren. Dieses Programm soll ihnen deswegen die Möglichkeit geben, ihr Leben wieder zu leben.

Braucht es nicht aber bald ein weiteres Hilfsprojekt, weil Schulen angesichts der sich zuspitzenden Lage erneut geschlossen werden müssen?

Das Projekt ist eines der größten, das mein Haus je aufgelegt hat, wenn nachgesteuert werden muss, werden wir das tun. Mit Blick auf die Schulschließungen lässt sich aber sagen, dass der Unterricht unter Pandemiebedingungen sehr gut funktioniert, es gibt kaum Infektionsausbrüche. Das liegt an dem guten Testkonzept und der hohen Impfquote unter den Lehrkräften. Und auch, wenn die Mundnasenbedeckung nerven mag, ist sie ein einfaches Mittel, um Schule sicherer zu machen.

Von Mandy Sarti