Die Zahl der gesprengten Geldautomaten in Niedersachsen steigt seit Jahren. Allein seit 2019 gab es ein Plus von mehr als 20 Prozent – und auch der Januar 2022 brachte einen neuen Rekord. Außerdem nutzen die Räuber immer häufiger festen Sprengstoff. Die Erfolgsaussichten sind groß, die Aufklärungschancen dagegen schlecht. Osnabrücks Polizeipräsident Michael Maßmann nimmt deshalb nun die Banken in die Pflicht: Die Geldinstitute sollen effektivere Mechanismen entwickeln, um die Maschinen besser zu schützen.

Geldautomaten-Sprengungen passieren in Deutschland nahezu jeden Tag. Da die Räuber mittlerweile bevorzugt festen Sprengstoff einsetzen, steigen auch die Gefahren. Regelmäßig werden durch die Explosionen nicht nur die Geldmaschinen zerstört, sondern auch halbe Gebäude – oftmals befinden sich die Geräte im Erdgeschoss, darüber Wohnungen. „Das darf so nicht weitergehen“, sagt Maßmann deshalb. „Ich sehe die deutschen Banken in der Pflicht, jetzt den Schutz ihrer Automaten zu verbessern.“

Geldautomaten gesprengt: 50 Prozent Erfolgsquote

Laut Landeskriminalamt (LKA) waren es 2019 und 2020 allein in Niedersachsen jeweils noch 45 gesprengte Geldautomaten, 2021 bereits 55. Und: „Im Januar 2022 gab es schon 13 Fälle“, sagt Sprecherin Katrin Gladitz. Im selben Vorjahreszeitraum war es bloß eine Tat. Erst vergangene Woche sprengten Unbekannte zwei Volksbank-Automaten im Kreis Peine. Grund für die generelle Zunahme: „Die Täter werden immer erfolgreicher“, sagt Gladitz. 2019 gelangten sie 16 Mal an Geld, im Jahr danach schon 19 Mal. 2020 lag die Erfolgsquote mit 27 gelungenen Beutezügen minimal unter 50 Prozent.

Und die Täter lernen dazu: Bis 2019 leiteten die Räuber Gas ins Automateninnere und brachten dieses zur Explosion. Doch inzwischen verfügen die Geräte über Detektoren. Seit 2020 setzen die Täter deshalb laut LKA vermehrt auf Festsprengstoff. Damals konnte das bei 12 Explosionen nachgewiesen werden, 2021 lag der Wert schon bei 35 (+192 Prozent). Im selben Zeitraum nahm die Gas-Masche von 33 auf 16 ab (-52 Prozent).

„Sicherheit wichtiger als Wirtschaftsinteressen“

„Wir brauchen neben guter Polizeiarbeit bundesweit höhere Sicherheitsstandards für Geldautomaten“, sagt jetzt Osnabrücks Polizeichef Maßmann. „Sicherheitsaspekte dürften nicht länger aufgrund von wirtschaftlichen Interessen in den Hintergrund rücken.“ Automaten könnten die Scheine bei Explosion unbrauchbar machen. In den Niederlanden beispielsweise, aus denen viele Banden stammen, schließen die Vorräume der Banken nachts. Maßmann schlägt auch vor, das Bargeld in den Maschinen zu reduzieren.

Die Geldinstitute hierzulande sehen dafür allerdings noch keine Notwendigkeit: „Wenn sich die Taten irgendwann so sehr häufen würden, könnten wir darüber nachdenken“, sagt etwa Marko Volck, Sprecher der Hannoverschen Volksbank. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover gab es 2020 bloß sieben der 55 Sprengungen, dieses Jahr noch keine. Nach der Zunahme an Gas-Explosionen habe das Geldinstitut laut Volck außerdem durch Umbauten „etliches getan“.

Polizeipräsident: Zur Not verpflichtende Standards

Maßmanns Ideen seien dagegen kaum geeignet, meint der Volksbank-Sprecher. Das nächtliche Schließen etwa verschlechtere vor allem im ländlichen Raum die Versorgungslage. Und ein tägliches Befüllen „ist auch wirtschaftlich keine Option“, sagt Volck.

Osnabrücks Polizeipräsident lässt allerdings nicht locker: „Wenn es nicht auf freiwilliger Basis geht, muss die Politik verpflichtende Sicherheitsstandards bestimmen.“ Es dürfe nicht länger gewartet werden, „denn hier geht es auch um den Schutz von Menschenleben“.

